The Witcher Staffel 2: Aufregende Veränderungen für Geralt & Ciri angekündigt

The Witcher Staffel 2 startet erst in über einem Jahr. Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich deutete aber an, wie sich Geralt und Ciri in der Fantasy-Serie gegenseitig beeinflussen.

Für Fans von The Witcher gab es in den letzten Wochen gute und schlechte Nachrichten. Zwar gehen die Dreharbeiten wohl schon im August weiter, doch der Start der 2. Staffel wird sich in Folge der Corona-Pause um einiges verzögern.

Die vollständige Hexer-Saga bei Amazon Zum Deal Deal

Derweil füttert uns Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich mit Informationshäppchen über die neuen Episoden. In einem Interview gab sie Auskunft über die weniger komplizierten Zeitlinien in The Witcher Staffel 2. Und im selben Gespräch deutete sie an, wie sich die Beziehung von Geralt (Henry Cavill) und Ciri (Freya Allan) verändern wird.

Plötzlich Familie: Geralt und Ciri in The Witcher Staffel 2

In Staffel 1 musste Geralt nur Riesenspinnen und Drachen erlegen, was neben der Herausforderung in Staffel 2 von The Witcher wie ein Kinderspiel aussieht. Denn Geralt wird zum Erziehungsberechtigten. Im letzten Staffelfinale traf er nämlich auf Ciri und die Beziehung der beiden wird ein wichtiges Element der neuen Folgen. Das verspricht Lauren Schmidt Hissrich im Interview mit The Wrap .

Schaut euch den deutschen Trailer für The Witcher bei Netflix an:

The Witcher - Trailer 2 (Deutsch) HD

Hissrich beschreibt Hexer Geralt und Prinzessin Ciri als "unerwartetste Familie, die man sich vorstellen kann". Im Interview erklärte sie:

Man hat einen Hexer, dessen einzige Aufgabe es ist, Dinge für Geld zu töten, und man hat ein kleines Mädchen, das ihrer Vergangenheit entkommen will, und es stellt sich die Frage: Wie können die zusammenpassen?

Die Kombination des grummeligen Hexers mit der Prinzessin von Cintra besitzt Sitcom-Potenzial. Hissrich betont derweil, dass sich die beiden Figuren durch das Treffen verändern werden:

Für mich ist eines der unterhaltsamsten Elemente, die wir jetzt in der 2. Staffel entdecken können, wie sich [Ciri und Geralt] gegenseitig verändern und verwandeln können.

Es wird nicht immer hübsch zwischen Ciri und Geralt

Friede, Freude, Eierkuchen sollten die Witcher-Zuschauer allerdings nicht erwarten. Denn wie Lauren Schmidt Hissrich ausführt, treffen in Staffel 2 völlig unterschiedliche Figuren aufeinander, die gemeinsam unter schwierigsten Bedingungen überleben müssen.

"Das wird richtig spaßig", verspricht die Showrunnerin der Fantasy-Serie von Netflix und führt aus:

Es wird nicht immer hübsch. Sie werden sich streiten. Es geht um zwei Fremde, die zum ersten Mal aufeinander treffen und denen gesagt wird: 'Nö, ihr werdet jetzt für immer zusammen bleiben.' Ich denke, ihre gemeinsame Entwicklung hin zu einem Vater-Tochter-Gespann ist eines meiner liebsten Elemente der Serie.

Geralt und Ciri: Vom Schicksal vereint

Mit der verwirrenden Timeline von The Witcher hatten die Autoren in Staffel 1 das Treffen von Geralt und Ciri bis zur letzten Folge hinausgezögert. Während Ciri nach der Niederlage von Cintra gegen Nilfgaard umher irrte, wurde der Handlungsstrang von Geralt nämlich mit früheren Abenteuern und Aufträgen angereichert.

© Netflix Ciri in The Witcher

Dabei erfuhren wir, wie sein Schicksal mit dem von Ciri verbunden wurde. Am Hof von Cintra rettete er dem verwunschenen Duny das Leben und forderte im Gegenzug das Recht der Überraschung ein - nichtsahnend, dass es es ich bei der Überraschung um die ungeborene Ciri handelte.

Im Finale von Staffel 1 spürt Ciri schließlich die Nähe von Geralt und die beiden treffen und umarmen sich. Nun liegt es bei Geralt, seiner schicksalhaften Verantwortung als Beschützer Ciris nachzukommen.

Wann kommt The Witcher Staffel 2 zu Netflix?

Einen offiziellen Termin von Staffel 2 gibt es noch nicht. Sofern der Dreh wirklich im August wieder aufgenommen wird, liegt ein Starttermin irgendwann nach August 2021 nahe.

Alle bisher bekannten Informationen über Besetzung, Handlung und Dreh von The Witcher Staffel 2 haben wir euch in einem anderen Artikel zusammengefasst.

Podcast für Netflix-Abonnenten: Was macht die Sci-Fi-Serie Dark so gut?

In diesem Streamgestöber-Check schwärmen wir über die erste deutsche Netflix-Serie Dark:

Max will in der Podcast-Folge von Moviepilots Science-Fiction- und Zeitreisen-Expertin Andrea wissen, was für sie die erste deutsche Netflix-Serie Dark so besonders macht und wie sie bei dieser komplexen Serie den Überblick behalten kann.



Was sollte The Witcher Staffel 2 eurer Meinung nach besser machen?