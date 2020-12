The Witcher schnappt sich Schauspieler aus den Videospielen - in einer geheimen Rolle

Die 2. Staffel von The Witcher wartet mit einer weiteren Verbindung zu den gleichnamigen Videospielen auf. Es handelt sich um das Casting eines Originaldarstellers.

Die 2. Staffel von The Witcher nimmt an Form an. Nachdem die Dreharbeiten aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden mussten, laufen die Kameras seit einigen Wochen wieder auf Hochtouren. Zuletzt berichteten wir über das neue Pferd, auf dem Henry Cavills Geralt von Riva reitet. Heute erreicht uns eine Verbindung zu den Videospielen.

The Witcher bringt Schauspieler aus den Spielen zurück

Wie die in der Regel verlässliche Fanseite Redanient Intelligence in Erfahrung gebracht hat, wird der Schauspieler Alastair Parker eine Rolle in der 2. Staffel von The Witcher übernehmen. Bereits in dem Videospiel The Witcher 3: Wild Hunt, das ebenfalls auf Andrzej Sapkowskis Geralt-Saga basiert, war er als Synchronsprecher tätig.

Alastair Parker ist die Stimme Carlo Varese, der besser unter dem Namen Cleaver bekannt ist. Redanient Intelligence zweifelt jedoch an, dass die Figur in der Netflix-Serie von Parker verkörpert wird. Der Grund: Cleaver ist ein Zwerg, der sich (ohne aufwendige Spezialeffekte) nur schwer mit der stattlichen Statur von Parker vereinen lässt.

© CD Projekt RED Carlo Varese (links) und Sigismund Dijkstra (rechts)

Stattdessen wird spekuliert, dass Alastair Parker in The Witcher als Sigismund Dijkstra in Erscheinung tritt. Für die Nebenrolle wurde ein Schauspieler gesucht, der zwischen 40 und 50 Jahren alt ist und für insgesamt drei Episoden auftritt. Dijkstra ist ein großer, einschüchternder Mann. Das würde sehr gut zu Parker passen.

Darüber hinaus nennt Redanient Intelligence vier weitere Neuzugänge: Richard Cunningham (Rogue One: A Star Wars Story), Michele Moran (Into the Badlands), Krysten Coombs (Game of Thrones) und die relativ unbekannte Niamh McCormack. Welche Rollen sie übernehmen, ist unklar.



Podcast für The Witcher-Fans: Was passiert Staffel 2?

Warum The Witcher in Staffel 2 sein volles Potenzial erst so richtig entfalten kann, erfahrt ihr im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir diskutieren im Podcast über unsere Highlights und Kritik an Staffel 1 und worauf wir uns in Staffel 2 der Netflix-Serie am meisten freuen. Wo geht es mit Ciri, Yennefer und Geralt hin und welche Geschichten und Figuren aus den Büchern werden einfließen?

