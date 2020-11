The Witcher Staffel 2: Dreh gestoppt, aber als Trost gibt's Videos mit Geralt und Yennefer

Wegen mehreren Corona-Fällen wurde der Dreh zu The Witcher Staffel 2 wieder unterbrochen. Dafür sind zwei neue Set-Videos mit Geralt und Yennefer zur Netflix-Serie aufgetaucht.

Vor einige Tagen meldete sich The Witcher-Star Henry Cavill noch mit guten Neuigkeiten vom Staffel 2-Set. Trotz des neuen Lockdowns in England aufgrund der Corona-Pandemie kündigte der Schauspieler optimistisch an, dass die Produktion im Studio fortgesetzt wird.

Das Coronavirus hat mittlerweile aber auch wieder die Produktion der Netflix-Serie erreicht. Laut Variety wurden vier Beteiligte an The Witcher positiv auf COVID-19 getestet, weshalb der Dreh vorerst wieder unterbrochen wurde. Aus dem Hauptcast der Serie soll sich niemand darunter befinden. Die Betroffenen haben sich bereits in Quarantäne begeben.

Als kleiner Trost für Fans sind noch zwei frische Videos vom The Witcher-Set aufgetaucht, die Geralt und Yennefer wiedervereint zeigen.

The Witcher-Showrunnerin äußert sich zum neuen Drehstopp

Kurz nach der Meldung vom aktuellen Drehstopp der 2. Staffel The Witcher teilte die Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich laut Comic Book auf Twitter ein Statement. Darin bedankt sie sich bei den Fans für die Unterstützung und spricht sich für das Wohl der Witcher-Crew als oberste Priorität aus:

Hey, die Welt steht auf dem Kopf - also danke für die Liebe und Unterstützung für unsere kleine Ecke. Wir von The Witcher sind okay. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Crew und ihrer Familien steht an erster Stelle, und wir werden alles tun, um sie zu schützen. Wir werden bald zurück sein.

Set-Videos zur 2. Staffel The Witcher mit Geralt und Yennefer auf Pferden

Neben dem neuen Drehstopp gibt es für Fans von The Witcher aber auch einen etwas positiveren Trost. Wie Screen Rant berichtet, sind zwei neue Set-Videos im Netz gelandet, die Henry Cavill und Anya Chalotra als Geralt und Yennefer auf ihren Pferden zeigen:

Am Ende der 1. Staffel von The Witcher sind Geralt und Yennefer getrennt, da sie glaubt, ihre Gefühle zu ihm seien nicht echt. Die neuen Set-Videos zur 2. Staffel der Netflix-Serie könnten die große Wiedervereinigung zwischen den beiden Figuren jetzt vorweggenommen haben.

Da die 1. Staffel aber auch schon mit verschiedenen Zeitebenen gespielt hat, könnte es sich bei diesen Aufnahmen aus den Set-Videos laut Screen Rant auch um Rückblenden handeln.

Ob der erneute Drehstopp von The Witcher Auswirkungen auf die geplante Veröffentlichung der Serie hat, ist nicht bekannt. Die 2. Staffel der Netflix-Serie wird wieder insgesamt 8 Episoden umfassen und soll frühestens im August 2021 erscheinen.

Wir diskutieren im Podcast über unsere Highlights und Kritik an Staffel 1 und worauf wir uns in Staffel 2 der Netflix-Serie am meisten freuen. Wo geht es mit Ciri, Yennefer und Geralt hin und welche Geschichten und Figuren aus den Büchern werden einfließen?