Henry Cavill gibt Update vom The Witcher-Set, aber mich interessiert nur sein Hund

Henry Cavill dreht fleißig die 2. Staffel von The Witcher. In einem neuen Post gibt er ein Update - unterstützt von seinem Hund Kal, dem dieser Artikel gewidmet ist.

The Witcher Staffel 2 wird derzeit in Großbritannien gedreht. Daran ändern auch die verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie nichts. Zuletzt erreichten uns Bilder der neuen Rüstungen von Nilfgaard und ein erster Blick auf monströse Wesen in den neuen Witcher-Folgen.



Das jüngste Update von den Dreharbeiten liefert Henry Cavill selbst. Der Darsteller des Geralt von Riva in der Netflix-Serie gab seinen 14 Millionen Instagram-Followern bekannt, wie die nächsten Schritte in der Produktion aussehen. Als pflichtbewusste Witcher-Reporterin (Witcherporterin?) kann ich euch die nüchternen Fakten dieses Posts natürlich nicht vorenthalten. Doch eines sei erwähnt: Henry Cavills Hund Kal ist darin zu sehen und das ist auch schon eine Nachricht wert.

Bevor zum Hund(i) kommen: Was Henry Cavill über The Witcher Staffel 2 schreibt

In seinem Instagram Post schreibt der Hauptdarsteller der Netflix-Serie:

England kehrt am Donnerstag zurück zum Lockdown, also ist es für mich an der Zeit, Yorkshire, den außergewöhnlichen Norden, zu verlassen und zurück in den Süden zu kehren, um im Studio weiter zu drehen. Danke, dass ihr unsere Gastgeber wart bei der 2. Staffel von The Witcher. Hoffentlich kann ich bald zu euren Hügeln, Tälern und Fluren zurückkehren. Bleibt stark und in Sicherheit, meine Freunde.

Hier seht ihr den Instagram-Poster von Henry Cavill:

Wie Redanian Intelligenc e anmerkt, kehrt Henry Cavill damit zu den Arborfield Studios zurück. Bereits im Januar wurde bekannt, dass dort eine ganze Witcher-Stadt für die Dreharbeiten der Fantasy-Serie gebaut wurde.

Für Fans sind das insofern gute Nachrichten, als die Arbeit an der 2. Staffel erst einmal nicht weiter von den Sicherheitsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus betroffen sind.

Doch kehren wir, liebe Lesende, zurück zum eigentlichen Grund für diesen Artikel: Kal.

Henry Cavills Hund Kal sollte in The Witcher mitspielen, so einfach ist das

Mehrere Details fallen den geneigten Analysten in Henry Cavills Foto auf:

Sein vorbildlicher Mund-Nasen-Schutz.

Der braune Leder-Weekender, der den Wollpullover-Look des zupackenden englischen Gentleman auf Hexer-Reisen abrundet.

Der Einsatz von negativem Raum, speziell die Weite des Himmels.

Der Hund am rechten unteren Bildrand, der von einem Hubschrauber (ebenfalls im Bild) abgelenkt ist.

Bei dem Hund - und das werden Hardcore-Witcher-Fans ebenso wissen wie gelegentliche Instagram-Follower von Henry Cavill - handelt es sich um Kal. Kal ist ein Amerikanischer Akita.

Kal begleitet Henry Cavill bei seinen Dreharbeiten. Er begleitet ihn im Grunde überall hin, wie das folgende Foto anlässlich des Valentinstags zeigt.

Kal ist sowas wie Jaskier in The Witcher, nur singt er (mutmaßlich) nicht, ist haarig und sieht äußerst knuddelig aus. Im Gegensatz zu Geralts Pferd Plötze lässt sich Kal - großer Vorteil - zudem in jedes Hotelzimmer schmuggeln.

Kampfgeist besitzt der Vierbeiner auch, wie ein Post aus dem vergangenen Jahr zeigt. Da berichtete Cavill von einer epischen Auseinandersetzung seines treuen Begleiters mit einer Katze und "was folgte war eine Jagd, die der Helikopter-Verfolgung in [Mission Impossible 6] Konkurrenz macht".

Selfie-Talent besitzt der haarige Sidekick des The Witcher-Stars ebenfalls.

Wie sehr er gewachsen ist, zeigt diese visuelle Erinnerung an Kals Anfangstage als Hundebaby. Wenn das keine Charakterentwicklung ist...

Abschließend sei also hiermit eingefordert, dass wir Kal in der 2. Staffel von The Witcher sehen. Und wenn das nicht klappt, dann bleiben uns immerhin die regelmäßigen Updates seines Herrchens. Die haben schon manch düsteren Morgen aufgehellt.

Wann startet The Witcher Staffel 2 mit Henry Cavill?

Fans der Serie müssen sich gedulden. Die 2. Staffel von The Witcher erscheint frühestens im August 2021 bei Netflix. Sie wird erneut 8 Episoden umfassen.

Podcast für The Witcher-Fans: Was passiert Staffel 2?

Warum The Witcher in Staffel 2 sein volles Potenzial erst so richtig entfalten kann, erfahrt ihr im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir diskutieren im Podcast über unsere Highlights und Kritik an Staffel 1 und worauf wir uns in Staffel 2 der Netflix-Serie am meisten freuen. Wo geht es mit Ciri, Yennefer und Geralt hin und welche Geschichten und Figuren aus den Büchern werden einfließen?

