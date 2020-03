The Witcher Staffel 2: Neue Figuren liefern spannende Hinweise zur Handlung

Die Besetzung der neuen Figuren der 2. Staffel von The Witcher auf Netflix steht fest. Wir verraten euch, welche potentiellen Stories euch mit den zusätzlichen Charakteren erwarten.

Für die kommende 2. Staffel von The Witcher wurden verschiedene Schauspieler für neue Figuren besetzt. Wir haben uns deshalb die Frage gestellt, welche möglichen Geschichten sich durch die Figuren ergeben, die in der zweiten Staffel neu zur Netflix-Serie hinzustoßen.



Vesemir in The Witcher - Hexer und Mentor von Geralt



Vesemir gehört wie Geralt von Riva zu den Hexern von Kaer Morhen und ist vermutlich der älteste noch lebende Hexer. Er überlebte als einziger Hexer des Weißen Wolfs den Angriff eines fanatischen Mobs aus Bauern und Zauberern auf die Festung von Kaer Morhen.

Geralt betrachtet Vesemir, der ihn ausgebildet hat, als seinen Ziehvater und Vertrauten. Vesemir selbst gilt als exzellenter Schwertkämpfer, besitzt aber kein Wissen darüber, wie die Mutagene zur Erschaffung der Hexer kreiert werden.

© CD Projekt Vesemir in The Witcher 3: Wild Hunt

Vermutlich wird Vesemir in der zweiten Staffel von The Witcher eine wesentliche Rolle bei der Ausbildung von Ciri spielen und Geralt beratend zur Seite stehen. Fans werden Vesemir höchstwahrscheinlich in diversen Szenen, vor allem aber in der Festung Kaer Morhen zu Gesicht bekommen, wo der alte Hexer lebt.



Vereena und Nigel (Nivellen) in The Witcher - Eine monströse Liebschaft?

Vereena und Nivellen sind ein Liebespaar mit ein paar Besonderheiten: Wie genau beide sich trafen, ist unklar, aber Vereena lebt in Nivellens Haus, als Geralt dort ankommt. Vereena ist eine Bruxa, eine Art weiblicher Vampir, die den Willen ihrer Opfer manipulieren kann. Sie verliebt sich in Nivellen, der sie für eine für eine Najade (eine Wassernymphe) hält, will ihn aber unterwerfen, um ihn zu ihrem Beschützer zu machen.

Nivellen auf der anderen Seite leidet unter einem Fluch, seitdem er einen Tempel ausgeraubt hat. Dieser Fluch sorgt dafür, dass sich seine Gestalt wandelt - ähnlich dem Märchen Die Schöne und das Biest.



Geralt besucht das abgeschiedene Haus von Nivellen mehrfach und enttarnt schließlich Vereenas wahre Gestalt, wodurch es zum Kampf der beiden kommt. Geralt tötet Vereena schließlich mit Nivellens Hilfe, wodurch Nivellens Fluch aufgehoben wird.



Denkbar wäre, dass diese Geschichte in der zweiten Staffel von The Witcher einen prominenten Platz einnimmt und vielleicht über eine oder mehrere Episoden der Serie erzählt wird.

Eskel, Lambert und Coën in The Witcher - Hexer im Dreierpack



Neben Vesemir treten in der zweiten Staffel von The Witcher auf Netflix drei weitere Hexer auf, die in unterschiedlichen Beziehungen zu Geralt stehen.

Eskel ist wie Geralt ein Schüler von Vesemir und einer von Geralts wenigen engen Freunden. Er ist außerdem mit den beiden Hexern Lambert und Coën befreundet. Eskel unterstützt Geralt bei Ciris Hexer-Ausbildung.

ist wie Geralt ein Schüler von Vesemir und einer von Geralts wenigen engen Freunden. Er ist außerdem mit den beiden Hexern Lambert und Coën befreundet. Eskel unterstützt Geralt bei Ciris Hexer-Ausbildung. Lambert hilft ebenfalls bei Ciris Ausbildung, versteht sich aber nur leidlich mit Geralt, weil er ihn um dessen Ruhm beneidet.

hilft ebenfalls bei Ciris Ausbildung, versteht sich aber nur leidlich mit Geralt, weil er ihn um dessen Ruhm beneidet. Coën sticht durch sein vernarbtes Gesicht hervor, das darauf hindeutet, dass er als Kind mit Windpocken infiziert wurde. Er bildet Ciri im Schwertkampf aus.

Wir werden den drei Hexern vermutlich in mehreren Episoden der zweiten Witcher-Staffel begegnen, aber mindestens dann, wenn Ciri und Geralt sich in Kaer Morhen aufhalten.



Lydia Van Bredevoort in The Witcher - Assistentin von Vilgefortz

Lydia dient dem Bösewicht Vilgefortz als Assistentin. Sie verdingt sich als Magierin und Malerin und besitzt telepathische Fähigkeiten, die sie als einziges Mittel zur Kommunikation nutzt.

Ihr Gesicht und Teile ihres Oberkörpers sind nach einem fehlgeschlagenen Experiment in Vilgefortz' Haus verbrannt. Deshalb besteht die Hälfte ihres Gesichts aus einer Illusion.



Lydia verliebt sich in Vilgefortz und spielt eine wesentliche Rolle während des Thanedd-Aufstands auf der Thanedd-Insel ein Jahr nach dem Beginn des Krieges zwischen Nilfgaard und den nördlichen Königreichen.



Möglicherweise wird dieser Aufstand ein Thema der zweiten Staffel von The Witcher sein - wir können also erwarten, dass Lydia Van Bredevoort in diesem Kontext auftreten wird.

Francesca Findabair in The Witcher - Feministische Elfenmagierin



Francesca Findabair herrscht als Königin über das Elfenreich Dol Blathanna. Sie gehört der Loge der Zauberinnen an, die Männer für inkompetent in bestimmten magischen Bereichen halten.

© Netflix Schauplätze in The Witcher

Die Elfenzauberin ist ebenfalls während des Aufstands auf Thanedd anwesend und unterstützt die Scoia'tael gegen die Nordländer, weil letztere alle Anderlinge (auch die Elfen) vernichten wollen.



Thanedd und Kaer Morhen in The Witcher - Die zentralen Schauplätze der zweiten Staffel?



Wahrscheinlich wird das Zauberertreffen und der Aufstand von Thanedd neben Ciris Ausbildung in Kaer Morhen eine wichtige Rolle für den Storyverlauf der zweiten Staffel von The Witcher nehmen. Neben Lydia und Francesca nehmen nämlich auch Ciri, Yennefer und Triss Merigold an dem Treffen teil.

Welchen Verlauf wird die Geschichte der zweiten Staffel von The Witcher auf Netflix eurer Meinung nach nehmen?