The Witcher Staffel 2: Peaky Blinders-Star spielt großen Fan-Liebling

Das Casting für The Witcher Staffel 2 macht Fortschritte. Jetzt wurden Schauspieler für zwei neue Figuren besetzt, darunter ein Fan-Liebling aus den Videospielen.

Auf neue Folgen von The Witcher müssen sich Fans der Netflix-Serie noch etwas gedulden. Trotzdem gibt es schon jetzt immer wieder frische Informationen zu den neuen Folgen der Netflix-Serie.

Neben einem beliebten Monster aus der Vorlage, das angeblich in Staffel 2 auftauchen soll, wächst auch der Cast der Serie rund um Geralt, Ciri und Yennefer. Jetzt sind zwei neue Schauspieler für The Witcher Staffel 2 bestätigt worden.

The Witcher-Fan-Liebling Lambert wird in Staffel 2 dabei sein

Wie Cinema Blend berichtet, spielt der aus Peaky Blinders als Billy Kitchen bekannte Darsteller Paul Bullion in der 2. Staffel The Witcher die Figur des Lambert. Bekannt ist der aus Kaer Morhen stammende Charakter vor allem aus den The Witcher-Videospielen, in denen er bei der Ausbildung von Ciri hilft. In Foren geht die Verehrung von Lambert sogar so weit, dass ganze Fan-Fiction über ihn geschrieben wurde.

Neben Bullion wurde außerdem noch Yasen Atour (Strike Back) als Coën besetzt. Auch er hält sich auf Kaer Morhen auf und unterrichtet Ciri im Schwertkampf. Bekannt ist der Charakter aber weniger aus den Videospielen als vielmehr aus Andrzej Sapkowskis The Witcher-Romanvorlagen.

Der Start der 2. Staffel von The Witcher ist von Netflix bislang für 2021 angesetzt.



Was haltet ihr von den Neuzugängen im The Witcher-Cast?