The Witcher-Überraschung bei Netflix: 32-minütiger Bonus jetzt online

Um die Wartezeit auf die 2. Staffel von The Witcher zu überbrücken, veröffentlicht Netflix eine feine Zugabe. Es handelt sich um eine Making-of-Doku zur Fantasyserie mit Henry Cavill.

Bis die 2. Staffel von The Witcher startet, wird noch sehr viel Zeit vergehen. Um die lange Wartezeit zu überbrücken, hat sich Netflix ein besonderes Special ausgedacht. Seit heute befindet sich nämlich eine Making-of-Doku im Katalog des Streaming-Diensts. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer dazu anschauen.

Im Original trägt das Special den Titel Making The Witcher. Hierzulande findet ihr es als The Witcher - Das Making-of. Insgesamt erwarten euch 32 Minuten, die hinter die Kulissen der aufwendigen Fantasyserie entführen. Zu Wort kommt dabei auch Hauptdarsteller Henry Cavill, der den titelgebenden Geralt von Riva mimt.

Netflix überrascht mit 32-minütigem The Witcher-Making-of

Erst kürzlich teilte Henry Cavill ein neues Bild von den Dreharbeiten zu Staffel 2. Nachdem die Produktion aufgrund der Corona-Krise unterbrochen werden musste, ist das Team nun zurück in Großbritannien, um die neuen Folgen für The Witcher zu vollenden. Mit einem Start von Staffel 2 sollten wir vor Sommer 2021 allerdings nicht rechnen.

Schaut auch den Trailer zu The Witcher-Making-of an:

Mit Behind the Scenes-Material war Netflix bisher sehr geizig. Die Extras, die für gewöhnlich bei einer DVD und Blu-ray zu finden sind, fehlen fast komplett. Die halbstündige The Witcher-Doku ist da definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht erwartet uns bei Staffel 2 eine ganze begleitende Making-of-Serie, ähnlich wie die The Mandalorian-Doku auf Disney+.

Netflix-Podcast: Wie gut ist The Witcher wirklich?

Wir gehen in dieser Podcast-Folge von Streamgestöber den gespaltenen Meinungen zu The Witcher auf den Grund:

Während Ines viele Argumente gegen The Witcher findet, haben unser Kollege Dennis von GamePro und Max gemischte Gefühle und Andrea kommt bei der Serie ins Schwärmen. Wir können uns immerhin einigen, dass nach der 1. Staffel The Witcher ein Musical-Spin-off von Rittersporn angebracht wäre.

