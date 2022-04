Thor 4 bricht jetzt schon MCU-Rekord – über den sich niemand freuen wird

In wenigen Monaten soll Thor 4 ins Kino kommen, aber Marvel-Fans kennen bis jetzt keine einzige Szene aus dem Film. Dadurch hat das MCU-Sequel einen unrühmlichen Rekord aufgestellt.

Anfang Juli startet Thor 4: Love and Thunder im Kino, falls der Film überhaupt existiert. Bis jetzt haben MCU-Fans nämlich noch keinen Teaser, Trailer oder überhaupt ein Szenenbild aus dem Blockbuster zu sehen bekommen. Dadurch hat das Marvel-Sequel von Taika Waititi jetzt einen Rekord aufgestellt, der eher ein Grund für Frust ist.

Noch nie blieb weniger Zeit zwischen MCU-Start und erstem Trailer

Bis zum Kinostart von Thor 4 bleiben nur noch rund 90 Tage Zeit. Wie Comic Book Resources berichtet, handelt es sich dabei um das bislang kürzeste Zeitfenster zwischen dem Start eines MCU-Films und der Veröffentlichung des ersten Trailers.

Bisher wurde dieser unrühmliche Rekord von Der unglaubliche Hulk gehalten, bei dem der erste Trailer 93 Tage vor dem Kinostart erschienen ist. Dass der Blockbuster heute als schlechtester MCU-Film gilt, den selbst Marvel lieber unter den Teppich kehrt, soll hier keinen Zusammenhang hervorrufen.

Zur Handlung von Thor 4 gibt es noch keine konkreten Infos. Bekannt ist bisher unter anderem, dass Christian Bale als Bösewicht Gorr, der Götterschlachter dabei ist und Natalie Portman in der Rolle von. Regisseur Taika Waititi versprach derweil schon, dass der nächste Thor-Teil der beste Marvel-Film aller Zeiten wird.

In Deutschland soll Thor 4: Love and Thunder am 6. Juli starten. Hoffentlich bekommen wir davor noch einen Trailer zu sehen.

