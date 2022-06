Thor 4 ist "der beste Thor": Erste Reaktionen versprechen ein Marvel-Fest der Extraklasse

Wie gut ist der neue Marvel-Film Thor 4? In den frühen Twitter-Reviews überzeugen Chris Hemsworth und Natalie Portman fast durch die Bank. Es hagelt Superlative.

Das neue Thor-Abenteuer gehört zu der Sorte MCU-Film, um die man sich im Vorfeld weniger Sorgen machen musste. Thor 4: Love and Thunder vereint das funktionierende Trio aus dem starken Vorgänger: Regisseur Taika Waititi, Chris Hemsworth als Thor und Tessa Thompson als Valkyrie.

Erste begeisterte Reaktionen auf Thor 4 mit Chris Hemsworth und Natalie Portman

Dazu kommen Top-Besetzungen wie Natalie Portman, die als Jane Foster zurückkehrt, und Christian Bale, der den Schurken Gorr spielt, sowie niemand geringerer als Russell Crowe in einer großen Rolle. Und dann ist da auch noch der Gastauftritt der Guardians of the Galaxy um Chris Pratt. Gestern feierte der neue MCU-Film Premiere in den USA und soeben durften Kritiker:innen und Journalist:innen ihre ersten Eindrücke auf den Social-Kanälen teilen.

Das Echo ist außerordentlich gut, selbst für einen MCU-Film. Wie immer weisen wir aber daraufhin, dass Twitter-Reaktionen meist euphorischer ausfallen als später die ausführlichen Kritiken, die mehr Grautöne abbilden. (Mehr: Bleibt Chris Hemsworth nach Thor 4 im MCU?)

Eine perfekte MCU-Komödie: Thor 4 ist wohl der witzigste MCU-Film und der beste Thor-Film

Thor: Love and Thunder ist ein großer Spaß mit elektrisierender Action und vielen guten Witzen (die schreiende Ziegen!) und ein einer stabilen Geschichte über abwesende Götter und unserem Verlangen nach Liebe. Natalie Portman schafft ein mächtiges Comeback und Christian Bale legt eine Show als furchterregender Gorr hin. Der beste Thor-Film bislang!

Thor: Love And Thunder ist elektrisch! Ein alberner, hoch energetischer Spaß mit einem Cast voller Asse, die eine Szene nach der anderen rocken. Viele Witze (mein Gesicht tut weh), die Bedrohung durch Christian Bales Gorr ist gruselig, aber am meisten liebe ich, dass das ein Film voller Liebe, guten Vibes und viel Herz ist.

Thor Love And Thunder ist absolut elektrisierend. Mein liebster Thor-Film der vier. Taika Waititi durch und durch. Er ist erwachsen, der Soundtrock rockt und es gibt viele Überraschungen. So viel Spaß. Fühlt sich an wie das Beste aus MCU Phase 1 und Phase 4 in einem Beitrag. Liebe es.

Wir gehen jetzt über zu den immer noch positiven Reviews, die aber auf eine Schwäche von Thor 4 aufmerksam machen

Thor Love And Thunder ist der witzigste MCU-Film. Die Witze sind exzellent und der Cast verwertet sie. Christian Bale ist furchterregend als Gorr. Aber die Geschichte fühlte sich platt an, als würde nichts auf dem Spiel stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Thor-Problem ist oder ein MCU-ohne-großen-Schurken-Problem.

Thor Love And Thunder läuft Gefahr, zu stolpern, aber er wird gerettet von einem tollen Cast, noch wichtiger, er wird gerettet von einem Cameo einer unendlich schönen Schauspielerin.

Die letzten beiden Posts deuten daraufhin, dass Thor 4 vor allem eine gute Komödie mit starken Einzelmomenten ist. Nur könnte der Film bei seinem Fokus auf Humor, Cameos und Musik vergessen haben, eine Geschichte zu erzählen. Alles in allem wirkt Thor 4 jedoch wie ein reibungslos funktionierendes Produkt aus der perfekt geölten MCU-Maschine.

Ihr könnt alle drei Thor-Filme bei Disney+ streamen *. Thor 4: Love and Thunder startet am 6. Juli 2022 im Kino.

