Thor 4-Rückkehr: Womöglich hat Natalie Portman schon zu viel verraten

In Thor 4: Love and Thunder kehrt Natalie Portman ins Marvel Cinematic Universe zurück. Nun hat sie mehr über ihre Rolle in der Fortsetzung mit Chris Hemsworth verraten.

Thor 4: Love and Thunder gehört fraglos zu den den vielversprechendsten Filmen in Phase 4 des Marvel Cinematic Universe. Nicht nur lockt die Fortsetzung mit dem Versprechen eines weiteren verrückten Superhelden-Abenteuers unter der Regie von Taika Waititi. Besonders gespannt sind wir auf die Rückkehr von Natalie Portman. Drei Mal war sie bisher als Jane Foster im MCU zu sehen, konkret in den ersten zwei Thor-Filmen und für einen kurzen Gastauftritt in Avengers 4: Endgame. In Thor 4: Love and Thunder dürfte jedoch ihr bisher größter Auftritt erfolgen. Immerhin wird sie nicht nur als Jane Foster, sondern auch als Mighty Thor in Erscheinung treten. Natalie Portman über ihre Marvel-Rückkehr in Thor 4 Natalie Portman als Mighty Thor - das wurde bereits im Zuge der San Diego Comic-Con 2019 enthüllt. Gegenüber Yahoo! verrät Natalie Portman nun weitere Details über ihre Rückkehr, womöglich ist ihr dabei sogar ein kleiner Spoiler herausgerutscht. Ich kann dir nicht viel sagen. Ich bin wirklich aufgeregt. Momentan fange ich an, zu trainieren, um Muskeln aufzubauen. Wenn es all diese Superheldinnen geben kann, ist es umso besser, je mehr sie sind. [Thor 4: Love and Thunder] basiert auf dem Comic The Mighty Thor. [Jane Foster] macht darin eine Krebsbehandlung durch und ist nebenbei noch Superheldin. © Disney Natalie Portman als Jane Foster Regisseur und Drehbuchautor Taika Waititi, der auch schon Thor 3 inszenierte, war bisher immer zurückhaltend, wenn es um die Frage ging, ob Thor 4: Love and Thunder auch die Krebs-Storyline adaptiert. Schließlich handelt es sich hierbei um ein Thema, das wenig mit dem Superhelden-Eskapismus der bisherigen MCU-Filme zu tun hat. The Mighty Thor als Comic auf Amazon Zum Deal Vor Thor 4 Natalie Portmans Rückkehr ist eine Chance für das MCU Mit ihrer Aussage könnte Natalie Portman allerdings den entscheidenden Hinweis geliefert haben, dass die Krebs-Storyline auf irgendeine Weise ihren Weg in von Thor 4: Love and Thunder findet. Dadurch würde sich auf alle Fälle eine Möglichkeit ergeben, der Geschichte mehr Gewicht zu verleihen. Zum Weiterlesen: Alle Infos zu Thor 4 mit Chris Hemsworth und Natalie Portman Viel zu selten mussten sich die Figuren im MCU bisher mit Konsequenzen auseinandersetzen. Thor 4: Love and Thunder könnte da ein deutliches Zeichen setzen - gerade im Hinblick auf den Balanceakt zwischen den Superhelden und den Normalsterblichen. In Jane Foster/Mighty Thor vereinen sich beide Facetten. *Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision. Glaubt ihr, dass die Krebs-Storyline ein Teil von Thor 4: Love and Thunder wird?