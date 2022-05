Weder bei Netflix noch Amazon: Loki-Star Tom Hiddleston erforscht ab heute Monster in neuer Thriller-Serie

Wer für ein Wiedersehen mit Tom Hiddlestons nicht auf die 2. Staffel von Loki warten will und Serien auch mal abseits von Netflix und Amazon schaut, sollte aufmerken: Denn heute startet Die Schlange von Essex.

Nicht nur Netflix und Amazon haben Spannendes im Programm: Die Schlange von Essex versetzt Dorfbewohner als Fabelwesen in Angst und Schrecken und Tom Hiddleston ist zur Stelle. Das klingt nach einer Serie, die nahtlos an Loki anschließen könnte. Doch die neue Rolle des Marvel-Stars geht in Wahrheit in eine völlig andere Richtung. Heute startet die 6-teilige Miniserie mit zwei Folgen bei AppleTV+.

Neue Serie bei AppleTV+: Tom Hiddleston jagt mit Claire Danes Die Schlange von Essex

Basierend auf dem Buch Die Schlange von Essex * der britischen Autorin Sarah Perry entführt die neue Serie uns bei Netflix' Streaming-Konkurrent AppleTV+ ins Viktorianische England: 1893 zieht die Witwe Cora Seaborne (Claire Danes) aus London in ein kleines Dorf im Osten ihrer Heimat. Hier will sie den faszinierenden Berichten nachgehen, dass die sagenumwobene Kreatur einer Schlange ihr Unwesen treibt. Zerrissen zwischen Wissenschaft und Skepsis schließt sie sich mit dem lokalen Pastor Will Ransome (Tom Hiddleston) zusammen, um das Mysterium aufzuklären. Doch die Anwohner glauben, dass sie mit ihren Nachforschungen die schlafende Bestie geweckt hat.

Schaut euch Tom Hiddleston hier im Serien-Trailer zu Die Schlage von Essex an

Die Schlange von Essex - S01 Trailer (Deutsch) HD

Unter der Regie von Clio Barnard treten weiter Stars wie Clémence Poésy (Harry Potter 4), Hayley Squires (Ich, Daniel Blake) und Frank Dillane (Fear the Walking Dead) auf. Doch über das mythische Monster hinaus, das der Serie Die Schlange von Essex ihren Namen gibt, zieht die Geschichte ihren Reiz vor allem aus dem Zusammenspiel von Claire Danes und Tom Hiddleston.

Statt Netflix und Amazon: Der Abstecher zu AppleTV+ formt ein aufregendes Serien-Duo

Beide Stars von Die Schlange von Essex können über ihre Kino-Auftritte hinaus schon auf renommierte TV- und Streaming-Projekte zurückblicken: Tom Hiddleston drehte nicht nur die Serie Loki zu seiner ikonischen Marvel-Rolle als Gott des Schabernacks, sondern trug 2016 auch die gefeierte Thriller-Adaption The Night Manager mit Bravour. Claire Danes wiederum hat nach 8 Staffeln Homeland reichlich Serien-Erfahrung beim Ermitteln in verzwickten Situationen. Die zwei Ausnahme-Stars zusammen in eine Serie zu stecken, klingt nach einer gut überlegten Idee.



© AppleTV+ Tom Hiddleston in Die Schlange von Essex

Heute starten bei AppleTV+ die ersten zwei Episoden von Die Schlange von Essex. Anschließend wird die Miniserie wöchentlich ausgestrahlt.

