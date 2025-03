Thriller-Serie erobert Netflix – sie gilt als harte Version eines Serien-Meisterwerks und beginnt mit explodierenden Yachten

Auf Netflix kämpft sich eine Thriller-Serie nach vorne, die viele an das Meisterwerk Succession erinnern wird. Nur mit mehr Blutvergießen und explodierenden Booten.

Die Familie kann manchmal eine echte Bürde sein. Diese Einsicht liegt im Kern des Serien-Meisterwerks Succession und spielt in vielen weiteren großen Geschichten im Stream eine Rolle. So auch im Netflix-Hit Medusa: In der Thriller-Serie versucht eine junge Geschäftsfrau, den Anschlag auf ihr Leben aufzuklären. Und verdächtig ist in erster Linie die liebe Verwandtschaft.

Medusa auf Netflix entfesselt einen Familienkrieg mit explodierenden Yachten

Medusa dreht sich um ein Attentat: Bárbara Hidalgo (Juana Acosta) ist Teil der mächtigen kolumbianischen Hidalgo-Familie, deren Konzern international großes Gewicht besitzt. Sie soll bald als Geschäftsführerin nachrücken, als ein Ereignis sie völlig aus der Bahn wirft. Während eines Ausflugs explodiert ihre Yacht.

Zunächst ist Bárbara daraufhin verschwunden, taucht bald aber mit Gedächtnislücken wieder auf. Der Ermittler Danger Carmelo (Manolo Cardona) soll den Fall aufklären. Viele ihrer Verwandten hätten Gründe, die junge Frau aus Machtgier und persönlichen Motiven ermorden zu wollen. Während sie ihre Erinnerung langsam zurückerlangt, beginnt sie, ihre eigene Person in neuem Licht zu betrachten.

So sehen aktuell die Serien-Charts auf Netflix aus:

Medusa umfasst bisher zwölf Folgen, die jeweils etwa 40 Minuten dauern. Die kolumbianische Serie ist am 5. März bei Netflix gestartet. Wie es mit einer 2. Staffel aussieht, ist noch nicht bekannt: Eine offizielle Verlängerung der Serie steht noch aus. Anhaltender Netflix-Erfolg wird die Chancen auf eine Fortsetzung aber drastisch erhöhen.