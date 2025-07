Tom Holland enthüllt Spider-Man 4-Neuerung: Sie war im Vorgänger unmöglich

Tom Holland freut sich, Spider-Man 4: Brand New Day endlich wieder so zu drehen, wie es bei dem Vorgänger No Way Home 2020/2021 leider nicht möglich war.

Gute Neuigkeiten für Spider-Man-Fans! Der nächste Teil der Reihe mit Tom Holland soll nächstes Jahr im Kino starten und bei den Dreharbeiten kommt offenbar wieder mehr Filmemacherei der alten Schule zum Einsatz. So nennt das zumindest der Hauptdarsteller. Tom Holland verrät, wieso er sich ganz besonders auf die Arbeit an Spider-Man 4 freut In einem Interview mit Flip the Wig auf Instagram gibt Tom Holland zu Protokoll, dass er es kaum erwarten kann, Spider-Man: Brand New Day zu drehen. Das liegt vor allem daran, dass er es dabei wieder mehr mit "old-school filmmaking" zu tun bekommt: Ich freue mich so, Spider-Man zu spielen! Es ist, wie mit einem alten Freund rumzuhängen. Wir waren beim letzten Film wegen COVID wirklich eingeschränkt mit dem, was machen konnten: Wir haben den gesamten Film auf Bühnen gedreht. Jetzt werden wir wieder sehr viel mehr Richtung oldschool-Filmemachen gehen und an echten Locations drehen, weshalb wir in Glasgow anfangen. Wir werden die Straßen von Glasgow für dieses gigantische Set-Piece nutzen, dass wir zusammenbasteln. Es wird sich anfühlen, als würden wir nochmal Spider-Man 1 drehen. Das ist so eine lange Zeit her, dass ich es zum letzten Mal gemacht habe, es wird sich wie frischer Wind anfühlen. Spider-Man: No Way Home lief 2021 in den Kinos und musste wegen der Coronavirus-Pandemie unter deutlich schwierigeren Bedingungen gedreht werden. Nichtsdestotrotz konnte der letzte Spider-Man-Streifen sagenhafte 1,9 Milliarden US-Dollar einspielen , was ihn zu einem der profitabelsten MCU-Filme überhaupt macht.

Was Tom Holland hier verrät, dürfte Kino-Fans wirklich freuen. Immerhin sehen echte Kulissen und Orte auch im Film meist überzeugender aus, als es die digitalen Gegenstücke in der Regel bewerkstelligen können. Alle wichtigen Infos zu Spider-Man 4 bis zum Kinostart Wann startet Spider-Man 4 im Kino? Über die Story von Spider-Man 4 wissen wir noch nichts, aber immerhin gibt es bereits einen Kinostart. Am 30. Juli 2026 soll der Blockbuster in die deutschen Kinos kommen. Der Film stellt den ersten Spider-Man-Streifen mit Tom Holland dar, der kein "Home" im Titel trägt und dürfte sich dementsprechend auch inhaltlich von der bisherigen Trilogie absetzen.