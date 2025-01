"Wir führen eine Ehe zu dritt": Bill Kaulitz packt über seine Beziehung zu GNTM-Ikone Heidi Klum aus

Das Supermodel und der Musikstar: Eigentlich führen Heidi Klum und Tom Kaulitz eine Ehe wie im Hollywoodfilm. Ein Detail fällt Fans immer wieder auf: Warum ist Bill Kaulitz ständig mit dabei? So denken die drei über ihre ungewöhnliche "Ehe zu dritt".

Wer denkt, die Ehe ist nur für zwei Menschen gedacht, der kennt GNTM-Legende Heidi Klum (51) und die Kaulitz-Zwillinge (35) noch nicht. Seit das Supermodel mit dem Tokio-Hotel-Rocker liiert ist, sorgt das ungewöhnliche Trio immer wieder für Spekulationen: Führen sie wirklich eine Ehe zu dritt? Das sagen Heidi Klum und Bill Kaulitz zu den Gerüchten.

Das Supermodel und der Rocker: Eine ungleiche Liebe

Als 2018 an die Öffentlichkeit kommt, dass GNTM-Legende Heidi Klum einen neuen Mann an ihrer Seite hat, staunt Deutschland nicht schlecht: Denn Heidis neuer Partner ist niemand Geringeres als Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz. Die Klatschpresse hackte vor allem auf einem Aspekt ständig herum: Das Paar hat einen Altersunterschied von 16 Jahren. Wie sehr es trotzdem funkt, zeigt Heidi mit pikanten Einblicken auf Instagram:

Hollywood-Größen wie Leonardo DiCaprio daten seit Jahrzehnten blutjunge Frauen, trotzdem hagelte es für Klum heftige Kritik. Die Medien zweifelten ihre Liebe an und spekulierten, ob der Kaulitz-Clan lediglich nach Hollywood-Glamour giert. Aber die Liebe zwischen Klum und Kaulitz war stärker als jeder Hass: 2019 gaben sich das ungleiche Paar das Ja-Wort. (Das Model heißt mit bürgerlichem Namen Heidi Kaulitz.) Im Gala -Interview betonte Klum, dass Tom nicht nur ihre schönen Seiten liebt:

Er weiß, wie ich aussehe, wenn ich nicht geschminkt bin, morgens zerknautscht aussehe und ihn kaum erkenne, weil meine Augen immer schlechter werden. Er mag mich, wie ich bin.

"Ehe zu dritt": Wo Tom und Heidi sind, darf Bruder Bill nicht fehlen

Eine Sache fiel von Anfang an auf: Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz ist ständig mit von der Partie. Während es von außen schnell so wirkt, als ob Bill sich an den Rockzipfel des glücklichen Ehepaares klammert, geben sie Entwarnung: Denn die enge Bindung des Trios ist absolut erwünscht.

Im Interview mit watson verriet Bill Kaulitz, dass es die Zwillinge immer nur im Doppelpack gäbe: "Tom und ich sind uns so nah, dass der Partner immer beide bekommt." Zum Glück sei das für Heidi Klum absolut kein Problem gewesen: "Sie hat uns zusammen kennengelernt und war die erste Frau, die das wirklich verstanden hat."

Zum Glück entpuppten sich Heidi Klum und Bill Kaulitz als absolute Besties. Gegenüber Gala verriet Klum, dass sie Bills "Spontanität" liebe; außerdem sei sie dankbar dafür, zum perfekten Ehemann direkt einen besten Freund dazugewonnen zu haben: "Ich habe ja direkt zwei geheiratet. [Bill] kann ich auch um Rat fragen, wenn Tom was macht, was mich nervt." Die drei seien sich so nahe, dass Bill im Interview mit watson zugab: "Das würde anders auch gar nicht funktionieren. Wir führen eine Ehe zu dritt."

