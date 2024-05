Tom Selleck hat für Blue Bloods seine größte Rolle endgültig aufgegeben: "Sie haben mich gefragt und ich habe nein gesagt"

Tom Selleck liebt seine Erfolgsserie Blue Bloods. Selbst die Rückkehr zu seinem bekanntesten Franchise lehnte er wegen der Polizei-Saga ab.

"Bin mit Blue Bloods beschäftigt": Tom Selleck wollte von Magnum-Reboot nichts wissen

Tom Selleck könnte bald tatsächlich in New York Verbrecher jagen, so sehr verehrt er seine Rolle in der Polizeiserie Blue Bloods – Crime Scene New York . Für die von der Absetzung bedrohte Saga sagte er in der Vergangenheit sogar die

Die 80er-Kultserie Magnum bekam 2018 eine Neuauflage. Die Produzent:innen hätten Selleck dafür gerne besetzt. Aber der Star schlug das Angebot aus. TV Insider verriet er:

Sie haben mich gefragt und ich habe nein gesagt. Ich bin mit Blue Bloods beschäftigt. [...] Ich habe ihnen erklärt, dass ich [auch] keinen Cameo-Auftritt übernehmen werde, der den Zuschauer:innen meine Zustimmung zum Reboot verdeutlicht.

CBS Tom Selleck als Thomas Magnum

Er fühle sich seiner Version verpflichtet, wolle aber der Vision des Reboots nicht im Wege stehen, so Selleck. Magnum gilt als eine der größten Kultserien der 80er und dreht sich um den Privatdetektiv Thomas Magnum, der auf Hawaii Kriminalfälle löst. Selleck spielte die ikonische Rolle in acht Staffeln bis 1988. Allein damit hat er sich seinen Platz in der TV-Geschichte verdient. Doch auch Blue Bloods ist dem Star sehr wichtig.

Tom Selleck liebt Blue Bloods und kämpfte bis zuletzt wie ein Löwe gegen die Absetzung der Serie. Erfolg hatte er bisher damit nicht. Im Gegenteil: Für den US-Sender CBS ist das Ende der Polizei-Saga offenbar beschlossene Sache. Blue Bloods wird noch dieses Jahr enden. Für die Zeit danach hat Selleck bereits einen Plan.

