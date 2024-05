Nach Blue Bloods-Ende: Tom Selleck will Kult-Figur zurückbringen, die er bereits in 10 (!) Filmen gespielt hat

Blue Bloods endet, ob wir wollen oder nicht. Der US-Sender CBS hat die beliebte Polizei-Serie offiziell abgesetzt. Nun spricht Hauptdarsteller Tom Selleck über seine Zukunft als Schauspieler.

Monatelang haben die Fans um die Verlängerung von Blue Bloods – Crime Scene New York gekämpft. Auch Beteiligte der Produktion haben sich für die Fortsetzung der Polizei-Serie starkgemacht. Seit letzter Woche wissen wir jedoch: Das letzte Kapitel der Reagan-Familie wurde bereits aufgeschlagen. Das Ende steht fest.

CBS wird Blue Bloods nicht für Staffel 15 zurückbringen. Auch wenn sich Hauptdarsteller Tom Selleck die Absetzung der Serie noch nicht eingestehen will, äußerte er sich kürzlich in einem Interview zu seiner Zukunft als Schauspieler in Hollywood. Wie es aussieht, hat er bereits einen Plan für die Zeit nach Blue Bloods ausgetüftelt.

Rückkehr als Jesse Stone? Tom Selleck hat schon eine Idee, wie es für ihn nach Blue Bloods weitergehen könnte

Im Gespräch mit Parade enthüllt Selleck, dass er als Polizist Jesse Stone zurückkehren will. Stone ist eine Romanfigur, die von Robert B. Parker erdacht wurde und 1997 in ihrem ersten Fall ermittelte. Danach sind 14 weitere Bücher erschienen (acht von Parker, drei von Michael Brandman und drei von Reed Farrel Coleman).

Hallmark Tom Selleck als Jesse Stone

Mitte der 2000er Jahre erfolgte der Sprung ins Fernsehen. Mit Selleck in der Hauptrolle wurden zehn TV-Filme produziert, an denen der Schauspieler sogar als Drehbuchautor beteiligt war. Wie es aussieht, hat er noch ein paar Jesse Stone-Geschichten auf Lager, die er nicht geschrieben, geschweige denn vor der Kamera gespielt hat.

Zu seiner möglichen Jesse Stone-Rückkehr sagt Selleck:

Wenn Blue Bloods [nicht gerettet wird], ist Platz für Jesse Stone. Wie ihr wisst, habe ich [einige der Film] geschrieben. Ich liebe Jesse. Und er würde anders sein. Er ist älter. Der letzte Film ist schon eine Weile her. Es wäre eine lustige Sache, das zu tun. Wie auch immer, ich will arbeiten. Aber wir sind gerade mitten in Blue Bloods, ich drehe gerade.

Nachfolgend findet ihr alle Jesse Stone-Filme im Überblick:

Wann endet Blue Bloods mit Tom Selleck?

Blue Bloods endet dieses Jahr im Dezember mit der 14. Staffel bei CBS. Diese wird in zwei Teilen veröffentlicht. Teil 1 startete bereits im Februar. Teil 2 folgt im Oktober.

Wann die finalen Episoden nach Deutschland kommen, steht noch nicht fest. Bei Sat.1 Gold läuft aktuell die 13. Staffel. WOW bietet die Staffeln 1-13 im Streaming-Abo an.

