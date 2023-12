Tom Selleck verrät das Geheimnis, warum Blue Bloods so extrem erfolgreich ist – und es versteckt sich in fast jeder Episode

Über 13 Staffeln hinweg hat sich die Crime-Serie Blue Bloods zu einem großen Erfolg entwickelt. Hauptdarsteller Tom Selleck hat eine konkrete Begründung dafür.

Die Cop-Drama-Serie Blue Bloods - Crime Scene New York dreht sich um die Dynamik einer New Yorker Polizei-Familie, die Verbrechen seit Generationen bekämpft. In den USA läuft die Produktion beim Sender CBS, wo Blue Bloods laut Deadline mitunter auf stolze sechs Millionen Zuschauer:innen pro Episode kam. Hauptdarsteller Tom Selleck sprach darüber, warum die Serie seiner Meinung nach so beliebt ist.

Familien-Dinner in Blue Bloods soll Erfolgskonzept von Blue Bloods sein

Im Interview mit TV Insider sprach der frühere Magnum-Star darüber, dass die Serie aufgrund der Charakterbeziehungen so populär sein soll. Zur festen Blue Bloods-Tradition zählt das gemeinsame Essen der Figuren, das Teil von so gut wie jeder Folge ist und regelmäßig für die dramatischsten Momente sorgt.

In der Serie trifft sich die Reagan-Familie jeden Sonntag in Franks Haus zum Abendessen, wo die Charaktere über ihre Gefühle und wichtige Lektionen diskutieren. Diese Szenen kommen meistens am Ende der Folgen und sind laut Collider der aufwendigste Teil der Serie. Oft dauert der Dreh für diese Einzelmomente sechs bis acht Stunden.

Wo läuft Blue Bloods in Deutschland?

Hierzulande wird die Crime-Drama-Serie bei Kabel Eins ausgestrahlt. Bislang liefen 11 Staffeln, wobei der Sendetermin für die 12. Staffel noch nicht feststeht. Wer Blue Bloods ohne Werbung am Stück schauen will, kann bei Skys WOW Staffel 1-12 im Abo * streamen.

