Rückschlag für Krimi-Fans: Nach 14 Staffeln wird Blue Bloods beendet, aber wenigstens mit einem Paukenschlag

Die Crime-Drama-Serie Blue Bloods endet mit der kommenden 14. Staffel. Dafür dürfen sich Fans auf mehr neue Folgen als Abschluss freuen.

Die seit 2010 ausgestrahlte Crime-Drama-Serie Blue Bloods - Crime Scene New York dreht sich um eine Polizisten-Familie, die seit Generationen Verbrechen in der Metropole bekämpft. Nach bislang 13 Staffeln steht das Ende der Serie jetzt offiziell fest. Fans bekommen immerhin einen extra langen Abschluss in zwei Teilen.

Crime-Hit Blue Bloods wird mit zweigeteilter 14. Staffel beendet

Laut Deadline wird die kommende 14. Staffel Blue Bloods die letzte sein. Dafür umfasst sie insgesamt 18 Episoden, die in zwei Teilen bei CBS ausgestrahlt werden. Die ersten 10 Folgen starten bei CBS am 16. Februar 2024. Die allerletzten 8 Folgen Blue Bloods folgen ab Herbst 2024.

Wo läuft Blue Bloods in Deutschland?

Bei uns wird die Crime-Serie bei Kabel eins ausgestrahlt. Hier wurden bislang 11 Staffeln gesendet. Ein Sendetermin für die 12. Staffel ist noch nicht bekannt. Wer Blue Bloods lieber ohne Werbepausen am Stück schauen will, kann bei Skys WOW Staffel 1-12 im Abo * streamen.

In den Hauptrollen von Blue Bloods sind unter anderem Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Will Estes und Bridget Moynahan zu sehen.

