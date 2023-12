Tom Wilkinson ist tot: Der Star aus Batman Begins, Michael Clayton und Grand Budapest Hotel wurde 75 Jahre alt

Der britische Schauspieler Tom Wilkinson ist gestorben. Der vielseitige Darsteller, der mit der Komödie Ganz oder gar nicht berühmt wurde, war zweimal für den Oscar nominiert.

Mit seiner Ausbildung an der prestigeträchtigen Royal Academy of Dramatic Art war Tom Wilkinson der Weg auf die großen Bühnen Londons vorbestimmt. Seinen Leinwand-Durchbruch feierte er aber mit der Stripper-Komödie Ganz oder gar nicht (1997), in der eine Gruppe von Arbeitslosen den Chippendales nacheifert. Das war auch Ausdruck der Vielseitigkeit des in Yorkshire geborenen Schauspielers. Nun ist Tom Wilkinson im Alter von 75 Jahren gestorben, wie die BBC meldet.

Für In the Bedroom erhielt Tom Wilkinson seine erste Oscar-Nominierung

Wilkinson, Jahrgang 1948, wandte sich nach dem Überraschungserfolg von Ganz oder gar nicht zunehmend großen Film- und Fernsehproduktionen zu. Er gab den bösen Botschafter in der Action-Komödie Rush Hour mit Jackie Chan und Chris Tucker, bevor er in In the Bedroom eine seiner großen Hauptrollen übernahm.

In dem Familiendrama von Todd Field aus dem Jahr 2001 beeindruckt Wilkinson an der Seite von Sissy Spacek. Er spielt darin einen Vater, der vom gewalttätigen Tod seines Sohnes aus der Bahn geworfen wird. Wilkinson erhielt eine Oscar-Nominierung als Bester Hauptdarsteller für seine Darbietung.

Warner Tom Wilkinson

Danach wurde Wilkinson ein gern gesehenes Gesicht vor der Kamera. In Michel Gondrys Science-Fiction-Film Vergiss mein nicht! (2004) gab er den Leiter der Prozedur, die Jim Carreys Erinnerung löschen soll, als DC-Bösewicht Carmine Falcone trat Wilkinson zwei Jahre später in Christopher Nolans Batman Begins (2006) auf.

Jahre später kehrte Wilkinson in der Rolle zurück, die ihn berühmt gemacht hatte

Seine zweite Oscar-Nominierung erhielt Wilkinson für den Thriller Michael Clayton (2007) von Tony Gilroy (Andor). Als Anwalt Arthur Edens erleidet er darin einen Nervenzusammenbruch vor Gericht. Das ruft den Problemlöser und Freund Michael Clayton (George Clooney) auf den Plan, der zu spät entdeckt, dass hinter Arthurs erratischem Verhalten viel mehr steckt.

Wilkinson war ein Meister darin, Männer zu spielen, deren kontrollierte Fassade unter dem Druck von Trauer, Scham oder anderweitigen Erschütterungen bröckelt. In Ganz oder gar nicht spielte er einen Arbeitslosen, der seiner Familie weiter vorspielt, er hätte seinen Job noch. Seine trauernde Vaterfigur in In the Bedroom bewahrt hingegen mit aller Macht die Fassung, bis ihm die Kraft ausgeht.

Vom Comic-Schurken bis hin zu Benjamin Frankin (in John Adams) und US-Präsident Lyndon B. Johnson (Selma) spielte Tom Wilkinson in seiner Karriere so ziemlich alles, was einem Casting-Agenten einfallen kann. In den 2010ern trat er in der Komödie Best Exotic Marigold Hotel auf, er gab den Autor in Grand Budapest Hotel von Wes Anderson und gehörte zum Ensemble von Oliver Stones Snowden.

Zuletzt war Tom Wilkinson wieder in der Rolle zu sehen, die ihn 1997 einem größeren Publikum nahebrachte: in der Fortsetzung Ganz oder gar nicht: Die Serie, die in Deutschland bei Disney+ Premiere feierte.

Wie seine Familie bekannt gab, ist Tom Wilkinson am 30. Dezember im Alter von 75 Jahren gestorben