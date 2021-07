Tomorrow War bei Amazon: Die White Spikes und ihre versteckte Bedeutung erklärt

Die Herkunft der Aliens in The Tomorrow War wird erst am Ende geklärt – aber auch nicht vollständig. Außerdem sind die White Spikes von einer größeren Bedeutung umgeben.

Gierige, charakterlose Aliens überfallen in dem Amazon-Film The Tomorrow War die Erde und fressen ungebremst ihre Bevölkerung. Doch all das passiert erst 28 Jahre in der Zukunft. Menschen aus der Gegenwart (unter anderem Chris Pratt als Dan Forester) reisen ins Jahr 2051, um ihre Nachkommen zu unterstützen. Ihre Töchter und Söhne liefern sich einen verzweifelten Kampf mit den Alien-Meuten, den sogenannten White Spikes.

Es hat schon langweiligere außerirdische Invasoren in der Science-Fiction-Geschichte gegeben. Die (wirklich furchterrengenden) White Spikes sind komplexe Wesen mit einer spannenden Herkunft und Funktion. Der Film weiß ihre Existenz zudem vielschichtig einzusetzen.

Die außerirdischen Monster tragen eine nett gemeinte metaphorische Bedeutung. Während in der Realität der Ozean brennt, macht The Tomorrow War eine übermächtige zukünftige Bedrohung zu seinem zentralen Thema. *Hust* Klimawandel *Hust* Aber der Reihe nach.

Sci-Fi-Film bei Amazon Prime: Wir klären die wichtigsten White Spikes-Fragen

Woher kommen die White Spikes?

Wer hat sie geschickt?

Warum sind die White Spikes eine Klimawandel-Metapher?

Die wichtigsten Zeitpunkte in der The Tomorrow War-Geschichte

Wir beginnen mit dem 1050 Jahre langen Zeitstrahl von Tomorrow War, der die Handlung durchströmt. Es folgen nun Spoiler zur gesamten Handlung von The Tomorrow War:

~ 1000 n. Chr.

Die White Spikes landen auf der Erde und frieren unfreiwillig ein.

2022

Dan Forester und seine Familie erfahren vom künftigen Krieg.

2023 - alt

Dan wird gemustert und reist zu seiner erwachsenen Tochter Muri (Yvonne Strahovski) in die Zukunft.

2046 bis 2048

Die White Spikes brechen aus, vermehren sich rasend schnell und plündern die Erde.

2051

Dan landet in der Zukunft und erfährt vom Plan seiner Tochter, ein Gift herzustellen, das die White Spikes in der Vergangenheit töten soll.

2023 - neu

Dan kehrt zurück und ändert mit neuem Wissen und dem Toxin ausgestattet die Zukunft und rettet die Menschheit vor den White Spikes

Aliens in Tomorrow War: Woher genau kommen die White Spikes?

Wie Dan und seine Freunde mit einer kleinen Vulkanascheanalyse herausfinden, schliefen die Invasoren eine halbe Ewigkeit vor ihrer Attacke. Vor ca. 1000 Jahren landeten sie unkontrolliert auf der Erde: in Russland. Von dort aus breiteten sie sich aus. Aber erst, nachdem sie aus ihrem isolierenden Kälteschlaf erwacht sind.

The Tomorrow War - Trailer 2 (Deutsch) HD

Das erinnert an die Dreibeiner aus Krieg der Welten, die Jahrhunderte im Untergrund den richtigen Zeitpunkt für ihren Angriff abwarteten. Doch im Fall der White Spikes hat der lange Zeitraum zwischen Landung und Angriff nichts mit Strategie zu tun. Dass die White Spikes erst ab ca. 2046 aus dem Raumschiff ausbrechen und sich vermehren, war so nicht geplant.

Wer hat die White Spikes geschickt?

Bei den White Spikes handelt es sich um eine Art außerirdische Biowaffe. Die White Spikes pflanzen sich rasend schnell fort und verbreiten sich pandemisch. Nicht zufällig erinnern viele Eigenschaften der Aliens an Insekten und Ungeziefer (oder, na ja, ein Virus). Die Kreatur-Designer:innen von Tomorrow War orientierten sich an Termiten, schreibt Syfy . Ihr aggressives Verhalten soll dem von Raubtieren ähneln, die in Rudeln jagen.

Einmal ausgebrochen, so der Eindruck, lassen sich die White Spikes nicht mehr stoppen. Mit dieser praktisch unaufhaltsamen Kombination bildeten die White Spikes aber nur die Vorhut für eine Alienspezies, die die Viecher entwickelt und auf größtmögliche Zerstörungskraft getrimmt hat. Diese Spezies wollte die von den White Spikes eroberte Erde anschließend gemütlich "ernten". Hat sie erfahren, dass ihr Plan fehlgeschlagen ist? Das ist eine Frage für eine mögliche Fortsetzung.

© Amazon White Spikes auf dem Raumschiff

Muri jedenfalls hatte von Anfang an die richtige Ahnung: Sie glaubte nicht an den Triumph im direkten Krieg, sondern wollte die Aliens mit ihren eigenen Waffen schlagen: Mit einer Biowaffe, die dem Ausbruch prophylaktisch entgegenwirkt. Als die Weltgesellschaft sich mit dem Problem auseinandersetzte, war es schon zu spät. Gut, dass jemand sie warnt.

White Spikes in Tomorrow War: Die Klimawandel-Klammer hält den Film zusammen

Kommen wir zur offensichtlichsten Klimawandel-Metapher der Filmgeschichte: Den White Spikes und wie ihnen beizukommen ist. Regisseur Chris McKay lässt keine Zweifel daran, dass Chris Pratt eigentlich keine Aliens bekämpft. Stattdessen sieht er im übertragenen Sinne die Folgen des Klimawandels in der Zukunft, damit er das definitiv und vollkommen zerstörerische Szenario erleuchtet in der Gegenwart verhindern kann.



Der ganze Film beschreibt einen Generationenkonflikt zwischen Eltern und ihren Kindern, den Erwachsenen der Zukunft, die ein bisschen mehr Zeit auf der sich erhitzenden Erde verbringen müssen. Die Mütter und Väter, die in die Zukunft reisen, sind passenderweise schon tot, wenn die Katastrophe in der anderen Zeitlinie über sie hereinbricht. Traumatisiert kehren sie zurück.

Tomorrow War trägt die Analogie schon im Titel: Ein Krieg, den wir morgen führen müssen, aber mit Anstrengungen schon in der Gegenwart bremsen können. Und wem das noch nicht reicht: Mit einem besonders schweren Holzhammer haut uns The Tomorrow seine Metapher im letzten Drittel um die Ohren. Erst, wenn die Gletscher durch die globale Erwärmung ausreichend abgeschmolzen sind, können die White Spikes entkommen.

