Top Gun 2-Regisseur verfilmt eine der größten 80er-Kultserien – sie machte eine ganze Stadt weltbekannt

Top Gun 2-Regisseur Joseph Kosinski plant einen neuen Action-Film: Er will eine der größten 80er-Kultserien ins Kino bringen. Sie dreht sich um zwei Polizisten unter Palmen.

Palmen, Sportwägen und topmodische T-Shirt-und-Sakko-Kombination: Das ist für manche der Kern der 80er-Kultserie Miami Vice, die von 1984 bis in die 90er Jahre Millionen begeisterte. Die namensgebende Stadt an der Küste Floridas machte sie weltbekannt. Jetzt will Top Gun: Maverick-Regisseur Joseph Kosinski einen neuen Miami Vice-Film ins Kino bringen.

Top Gun 2-Regisseur und Andor-Autor verfilmen Miami Vice: Wer ist dabei?

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird Kosinski in den kommenden Jahren einen Miami Vice-Film für Universal umsetzen. Das Drehbuch soll Dan Gilroy (Andor, Nightcrawler) verfassen. Weitere Informationen, etwa zum Cast oder zum Plot, sind bisher nicht bekannt.

Die Miami Vice-Serie wurde erstmals 1984 in den USA ausgestrahlt. Sie dreht sich um die beiden Ermittler Sonny (Don Johnson) und Rico (Philip Michael Thomas), die in Miami gegen Drogenschmuggel, Prostitution und andere Verbrechen kämpfen.

Die Serie war insbesondere für ihren stilbildenden Look bekannt, der sich an der New Wave-Ästhetik der 80er orientierte. Auch die Verwendung neuer Pop- und Rock-Songs als Soundtrack war für damalige Verhältnisse ungewöhnlich. Produziert wurde die Serie von Michael Mann (Heat), als Showrunner fungierte Anthony Yerkovich.

Bereits 2006 erschien mit Miami Vice eine Verfilmung im Kino, in der Colin Farrell und Jamie Foxx die Hauptrollen übernahmen. Serien-Produzent Mann saß auf dem Regiestuhl. Die Adaption floppte an den Kinokassen und bekam größtenteils lauwarme Kritiken, wie etwa Rotten Tomatoes zeigt. In den Jahren seit Veröffentlichung hat sich eine Kult-Community für den Blockbuster etabliert.

Wann kommt der neue Miami Vice-Film ins Kino?

Wann genau Kosinskis Miami Vice im Kino erscheint, ist bisher nicht bekannt. Sein nächster Film, die Rennfahrer-Action F1 mit Brad Pitt, wird am 26. Juni 2025 erscheinen. Sollte er Miami Vice vor weiteren Projekten Priorität einräumen, ist mit einer Veröffentlichung ab 2027 zu rechnen.