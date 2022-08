Top Gun trifft Marvel: Erster Trailer für Action-Knaller nach wahrer Geschichte

Top Gun 2: Maverick bricht einen Rekord nach dem anderen, da ist schon die nächste Flieger-Action im Anflug, die Marvels nächsten großen Bösewicht in den Korekrieg schickt.

Seit Mai jagt Glen Powell als Scene-Stealer Hangman an der Seite von Tom Cruise durch Top Gun: Maverick. Der beste Actionfilm des Jahres bleibt aber nicht Powells einziger Ausflug in die Lüfte. Er hat schon den nächsten Flieger-Film am Start, in dem er zusammen mit Loki-Star Jonathan Majors in den Koreakrieg zieht. Im ersten Trailer könnt ihr euch einen Eindruck von Devotion verschaffen.

Schaut euch den Trailer für Devotion hier an:

Devotion - Trailer (English) HD

Marvel-Star Jonathan Majors spielt einen berühmten Flieger

Jonathan Majors, der in der MCU-Serie Loki als Kang the Conquerer eingeführt wurde, spielt in Devotion Jesse L. Brown. Der junge Mann aus ärmlichen Verhältnissen wächst im segregierten Süden der USA auf. In Zeiten der Rassentrennung gelingt ihm der Abschluss eines Studiums und die Aufnahme ins Navy-Training für Flugoffiziere, das er als erster Afroamerikaner abschloss. Glen Powell spielt seinen Flügelmann Tom Hudner, der mit Brown Einsätze im Koreakrieg flog.

Im Trailer wird der Fokus auf die Flugszenen gelegt, die sicher nicht zufällig an Top Gun: Maverick erinnern sollen. Ein reines Actionspektakel erwartet uns aber nicht, wie Glen Powell bei Entertainment Weekly erklärte: "Diese beiden Filme könnten wirklich kaum unterschiedlicher sein. Aber gleichzeitig passen sie meiner Meinung wunderbar zusammen, was das Erbe der Navy-Luftfahrt angeht."

Für einige Szenen wurden reale Flugzeuge aus der Zeit verwendet und auch die Schauspieler mussten wie schon in Top Gun in die Lüfte, was Jonathan Majors so beschrieb:

Weißt du, ins Flugzeug steigen, versuchen, das Mittagessen, das Frühstück im Bauch behalten, schwitzen wie verrückt, ohnmächtig werden beim Fliegen [...]. Sie haben mich gefragt: 'Fühlst du dich schlecht?' 'Ja, mir ist hundeübel.' 'Willst du wieder runter?' ' Nein, ich will nicht runter. Mach weiter.' Weil man die Erfahrung machen will.

Wann kommt Devotion ins Kino?

In den USA startet der Kriegsfilm am 23. November 2022 im Kino. Einen deutschen Termin gibt es noch nicht.

Regie führt J.D. Dillard (Sleight - Tricks & Drugs & Zauberei), zum Cast gehören auch noch Christina Jackson (Boardwalk Empire) und Joe Jonas (Camp Rock). Die Vorlage für das Drehbuch diente das Buch Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice von Autor Adam Makos.

Podcast: Der teuerste Netflix-Film: Was taugt The Gray Man?

Im FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe diskutieren Ersatz-Moderator Pascal, FILMSTARTS-Redakteur Björn und Moviepilot-Gast Patrick über "The Gray Man", dem wohl teuersten Netflix-Film. Ob das Action-Spektakel der Russo-Brüder aber auch wirklich gelungen ist und wie beeindruckt das Trio von Ryan Goslings Muskelpaketen ist, erfahrt ihr im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.