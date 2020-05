Tote Mädchen lügen nicht Staffel 4: Erster Trailer enthüllt Handlung des Finales

Der erste Trailer zur 4. Staffel Tote Mädchen lügen nicht ist da. Fans bekommen einen Einblick in die finalen Folgen der Netflix-Serie und ihre neuen Mysterien.

Bereits Anfang Juni dürfen sich Fans auf die finale Staffel von Tote Mädchen lügen nicht auf Netflix freuen. Mit 10 Folgen wird das letzte Kapitel der Serie 3 Folgen kürzer sein als gewohnt. Trotzdem gibt es noch genügend offene Fragen, die in Tote Mädchen lügen nicht Staffel 4 zu klären sind.

Nach der Ankündigung des Startdatums und einem kurzen ersten Teaser hat Netflix jetzt den ersten langen Trailer zur 4. Staffel von Tote Mädchen lügen nicht veröffentlicht. Darin wird die Handlung der finalen Folgen enthüllt.

In der 4. Staffel Tote Mädchen lügen nicht spielt der Tod von Monty eine große Rolle

Die finale Staffel Tote Mädchen lügen nicht wird an das Ende von Staffel 3 anknüpfen und den Tod von Monty als großes Mysterium der neuen Folgen weiterverfolgen. Den ersten Trailer zu Staffel 4 der Netflix-Serie könnt ihr euch hier anschauen:

13 Reasons Why - S04 Trailer (English) HD

In der 3. Staffel ist Monty noch als beschuldigter Mörder von Bryce gestorben. Eine ganz bestimmte Person will sich in Staffel 4 von Tote Mädchen lügen nicht aber nicht mit diesem Ausgang zufrieden geben. Im Mittelpunkt steht erneut Clay (Dylan Minnette), der mit den anderen Figuren kurz vor dem Schulabschluss mit gefährlichen Geheimnissen konfrontiert wird.

Alle 10 Folgen der finalen, 4. Staffel Tote Mädchen lügen nicht stehen Netflix-Abonnenten ab dem 5. Juni 2020 zum Streamen bereit.

