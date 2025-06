Trailer zu Sci-Fi-Film, den ihr nicht verpassen dürft: Emma Stone soll ein Alien sein, das die Erde zerstören will

Emma Stone und Regisseur Yorgos Lanthimos legen mit Burgonia ihre vierte (!) Zusammenarbeit vor. Der Trailer verspricht eine abgefahrene Science-Fiction-Komödie.

Es ist eine der fruchtbarsten Hollywood-Kollaborationen der vergangenen Jahre: Emma Stone und Yorgos Lanthimos. Drei Filme haben die beiden bereits ins Kino gebracht. Einer unerschrockener als der andere. Doch was soll nach düsteren und aufwühlenden Satiren wie The Favourite, Poor Things und Kinds of Kindness noch kommen?

Macht euch auf einen der ungewöhnlichsten Sci-Fi-Filme seit langer Zeit gefasst.

Hier könnt ihr den Trailer zu Bugonia schauen:

Bugonia - Teaser Trailer (English) HD

Wilde Sci-Fi-Komödie mit Emma Stone: Trailer zu Bugonia

Bugonia ist der Titel des jüngsten Stone-Lanthimos-Features, das noch dieses Jahr in die deutschen Kinos kommen soll. Besonders spannend: Es handelt sich um ein Remake der südkoreanischen Sci-Fi-Komödie Save the Green Planet!, in der ein junger Mann glaubt, dass sein Chef in eine riesige Verschwörung verwickelt ist.

Genauso genommen hegt er den Verdacht, dass es sich bei seinem Vorgesetzten um ein Alien handelt, das nur mit einem Ziel auf die Erde gekommen ist: die Zerstörung des blauen Planeten. In der Neuverfilmung wurde das Geschlecht der zweiten Hauptrolle getauscht, sodass nun Emma Stone die vermeintlich Außerirdische spielt.

Bugonia befindet sich seit einer ganzen Weile in Entwicklung. Drehbuchautor Will Tracy, der u.a. die HBO-Serie The Regime geschaffen hat und als Co-Autor der bissigen Satire The Menu fungierte, arbeitete seit 2020 an dem Projekt. Midsommar-Regisseur Ari Aster ist ebenfalls seit diesem Zeitpunkt in Bugonia involviert, allerdings nur als Produzent.

Letztes Jahr nahm der Film mit Lanthimos als Regisseur und Stone als Hauptdarstellerin an Fahrt auf. Jetzt sieht es so aus, dass Burgonia bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere feiern wird. Offiziell gesetzt ist das Festival-Debüt noch nicht, der Kinostart am 30. Oktober 2025 legt eine Venedig-Premiere aber sehr nahe.

Diese würde voraussichtlich Ende August oder Anfang September stattfinden. Lanthimos war schon mit drei Filmen in der Kanalstadt zu Gast: Alps, The Favourite und Poor Things – zwei davon mit Emma Stone in der Hauptrolle. Jesse Plemons, der auch schon in Kinds of Kindness zu sehen war, spielt in Bugonia den Verschwörungstheoretiker.

Wo kann man das Sci-Fi-Original von Bugonia schauen?

Ihr habt Glück: Der südkoreanische Film, auf dem Bugonia basiert, ist keine Rarität, die man nirgendwo findet. Tatsächlich könnt ihr Save the Green Planet! aktuell bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo schauen. Darüber hinaus steht die knapp zweistündige Sci-Fi-Komödie mit diversen Kauf- und Leihversionen zur Verfügung.

Das Original wurde von Jang Joon-hwan (1987) inszeniert und wartet mit Shin Ha-kyun (Joint Security Area) und Baek Yoon-sik (Vagabond) in den Hauptrollen auf.

