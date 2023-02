Trailer zu The Last of Us Folge 8 zeigt den Original-Joel aus den Videospielen – doch ihr werdet ihn nicht wiedererkennen

Wie geht die Geschichte von The Last of Us weiter? Der Trailer zur 8. Folge gibt uns einen Vorgeschmack auf das vorletzte Kapitel und enthüllt den ursprünglichen Schauspieler von Joel.

Achtung, es folgen Spoiler!

Die 1. Staffel von The Last of Us neigt sich dem Ende. Bevor wir zum Finale kommen, erwartet uns nächste Woche eine nervenaufreibende Folge mit einem besonderen Gaststar. Die Rede ist von Schauspieler und Synchronsprecher Troy Baker, der in den Videospielen niemand Geringeres als Joel zum Leben erweckt.

Als die HBO-Verfilmung von The Last of Us angekündigt wurde, war schnell klar, dass im Zuge der Serienumsetzung neue Schauspielende gecastet werden. So übernimmt nun The Mandalorian-Star Pedro Pascal den Part von Joel. Dennoch gibt es zahlreiche Bezüge zur Videospielvorlage, wie der Trailer zu Folge 8 beweist.

Der Trailer The Last Of Us Folge 8 enthüllt die neue Rolle von Joel-Darsteller Troy Baker

The Last of Us - S01 E08 Trailer (English) HD

Neben visuellen Referenzen, versteckten Hinweisen und der Beteiligung von The Last of Us-Schöpfer Neil Druckmann ist ab jetzt auch Baker direkt in die Serie involviert. Er tritt jedoch nicht als Joel in Erscheinung. Stattdessen übernimmt er den Part von James, der ein Mitglied einer böswilligen Gruppe Überlebender ist.

Hier könnt ihr euch Troy Bakers James im Close-up anschauen:

HBO Troy Baker als James in The Last of Us

In dem ersten The Last of Us-Spiel gehört James zu einer Kannibalen-Gruppe, die von dem bestialischen David (Scott Shepherd) angeführt wird. Es sieht ganz so aus, als wird der Original-Joel dem Serien-Joel in Folge 8 sehr gefährlich.

Wann kommt The Last of Us Folge 8 bei Sky und WOW?

Die 8. Folge von The Last of US erscheint am Sonntag in den USA bei HBO und ist ein Deutschland ab Montag, dem 6. März 2023, bei Sky sowie dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW verfügbar. Eine Woche darauf folgt bereits das Finale. Aber keine Angst: Die 2. Staffel der postapokalyptischen Serie ist bereits bestätigt.

