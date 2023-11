Trailer zum Two and a Half Men 2.0: Charlie Sheen spielt sich selbst in der neuen Serie von TAAHM-Schöpfer

Charlie Sheen arbeitet wieder mit Two and a Half Men-Schöpfer Chuck Lorre zusammen. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zum neuen Serienprojekt der beiden Hollywood-Größen.

Es war einer der größten Hollywood-Skandale der vergangenen Jahre: Charlie Sheen hat sich mit Chuck Lorre hinter den Kulissen von Two and a Half Men verkracht und musste daraufhin die extrem erfolgreiche Sitcom verlassen. Über eine Dekade haben sich die beiden wieder versöhnt und ein neues Serienprojekt umgesetzt.

Erster Trailer zu Bookie: Darum geht es in der neuen Serie mit Charlie Sheen von Chuck Lorre

Bookie ist der Name der neuen Serie, die Lorre und Sheen nach dem Two and a Half Men-Skandal zusammenführt. Die Geschichte dreht sich um den Buchhalter Danny (Sebastian Maniscalco), der sich auf illegale Sportwetten spezialisiert hat und um die Zukunft seines Geschäfts fürchtet. Denn Kalifornien will Sportwetten legalisieren.

Danny ist die Hauptfigur von Bookie. Mit ihm steht und fällt die Serie. Sheen nimmt eher eine Nebenrolle ein. Er spielt einen der Menschen, die regelmäßig bei Danny an die Tür klopfen, um eine Wette abzuschließen. Der Twist: Sheens Charakter ist kein fiktiver. Er spielt einfach sich selbst, den Schauspieler Charlie Sheen.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zu Bookie schauen:

Bookie - Trailer (English) HD

Ursprünglich sollte Sheen in der Serie im Zuge einer Poker-Partie eingeführt werden, die in einer Entzugsklinik stattfindet. Lorre verriet jedoch, dass der Schauspieler mit dem Wunsch auf ihn zukam, dieses Element zu streichen. "[Charlie Sheen] meinte, 'Können wir das mit dem drogensüchtigen Charlie lassen?'" Der Grund dafür ist Sheens Vergangenheit, in der der Schauspieler mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte.

Wann startet Bookie mit Charlie Sheen?

Bookie startet in den USA am 30. November 2023 bei dem Streaming-Dienst Max (ehemals HBO Max). Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit wurden Max-Serien u.a. bei RTL+ und Sky bzw. WOW veröffentlicht. Es ist durchaus vorstellbar, dass hier auch Bookie aufschlägt.

Der große Skandal von Two and a Half Men im Podcast erklärt

Wenn ihr noch mehr über die Hintergründe des großen Two and a Half Men-Skandal und den Streit zwischen Charlie Sheen und Chuck Lorre erfahren wollt, könnt ihr euch diese Ausgabe von unserem Moviepilot-Podcast Streamgestöber anhören.

Wir blicken zurück auf den Erfolg von Two and a Half Men und Sheens Ausstieg. Hat der Skandal den Sitcom-Überflieger ruiniert oder konnte sich die Serie danach mit Ashton Kutcher neu erfinden? Im Podcast gehen wir die wichtigsten Stationen durch.

