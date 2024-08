Travis Fimmel vermisst eine Person von Vikings ganz besonders

Travis Fimmel hat bereits zur Halbzeit der Erfolgsserie Vikings seine Figur Ragnar an den Nagel gehängt. Die Zusammenarbeit mit einer Person vermisst er besonders.

Als Travis Fimmel seinen Vikings-Nachfolger Raised by Wolves bewarb, sprach er auch viel über seine ikonische Rolle Ragnar Lodbrok. Im Interview mit Backstage verriet er, dass er an Vikings am meisten die Zusammenarbeit mit Showrunner Michael Hirst vermisst.

Travis Fimmel vermisst den einzigartigen Draht zum Vikings-Showrunner

Während Travis Fimmels Charakter in der Sci-Fi-Serie Raised by Wolves wieder ganz ähnliche Themen bediente wie Ragnar in Vikings, vermisste er die Arbeit an seiner ehemaligen Serie:

Ich vermisse die Drehbücher. Ich hatte eine wirklich tolle Beziehung zu Michael Hirst und er ist so ein toller Schreiber. Wir hatten einfach eine einmalige Beziehung.

Natürlich sind Travis Fimmel in seinen 4 Staffeln als Ragnar Lodbrok nicht nur Michael Hirst und sein Schreibstil ans Herz gewachsen:

Ich vermisse alle Leute am Set. Ich vermisse die ganze Iren, mit denen ich gearbeitet habe. Sie waren echt talentierte, tolle Leute und so witzig.

Der Australier ist dankbar, dass er die Erfahrung machen durfte, an Vikings mitzuwirken. Tatsächlich wäre die Serie ohne seine Verkörperung von Ragnar zwischen Delirium und Euphorie nicht dieselbe. Sogar im Finale beherrschte er Vikings noch aus dem Grab.

Schwelgt mit uns in Ragnar-Erinnerungen mit dem Trailer zu Staffel 1:

Vikings - S01 Trailer (English)

Showrunner Michael Hirst ist über Ragnars Tod in Vikings schnell hinweg gekommen

Wer Michael Hirst damals nach der Arbeit mit Travis Fimmel fragte, bekam allerdings eine etwas andere Antwort. Natürliche schätzte er seinen Kollegen, doch aus der Serie musste er weichen:

Ich habe es geliebt, für Travis [Fimmel] zu schreiben, zusammen haben wir einen einzigartigen Helden und eine komplexe, charismatische Figur erschaffen. Aber meine Saga sollte immer von Ragnar und seinen Söhnen handeln. Historisch betrachtet waren manche seiner Söhne ebenso berühmt oder noch berühmter als Ragnar selbst.

Wenn es um die besten Figuren in Vikings geht, hebt Hirst allerdings die legendäre Schildmaid Lagertha (Katheryn Winnick) ganz besonders hervor. Sie sei "eines der großartigsten weiblichen Vorbilder der TV-Geschichte".

Mit Ragnar haben Travis Fimmel und Michael Hirst eine fantastische Figur erschaffen, die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Vor allem Travis Fimmel wird die Arbeit daran nicht so schnell vergessen.