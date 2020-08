Vikings-Schöpfer enthüllt seine Lieblingsfigur - es ist nicht Ragnar

Viele Vikings-Fans vermissen Ragnar enorm, dem Serienschöpfer geht es da aber anders. In einem Interview verriet er auch, über welche Figur er am liebsten schreibt.

Achtung, Spoiler zu Vikings! Weit über 3 Staffeln lang war Ragnar Lodbrok (Travis Fimmel) der große Held in Vikings. Seitdem tragen seine Söhne die Handlung und kämpfen sogar auch gegeneinander. Tatsächlich war das auch von Anfang an der Plan für die Geschichte, obwohl sicher viele Fans Ragnar lieber noch am Leben sehen würden, wenn sie die Wahl hätten.

Gegenüber Cinema Blend verriet Showrunner Michael Hirst auf Nachfrage nun, ob er Ragnar auch vermisst - und wartet dabei mit einer etwas überraschenden Enthüllung auf.

Vikings: Der Macher ist über Ragnars Tod hinweg

Tatsächlich scheint Hirst seinen eingeschlagenen Weg nicht zu bereuen. Zwar war Ragnar ohne Zweifel eine wichtige Figur, aber die Serie musste sich auch weiterentwickeln:

Ich habe es geliebt, für Travis [Fimmel] zu schreiben, zusammen haben wir einen einzigartigen Helden und eine komplexe, charismatische Figur erschaffen. Aber meine Saga sollte immer von Ragnar und seinen Söhnen handeln. Historisch betrachtet waren manche seiner Söhne ebenso berühmt oder noch berühmter als Ragnar selbst.

Geht es um die Vikings-Charaktere, die ihm neben Ragnar wichtig sind, erwähnt der Schöpfer folgerichtig auch Ivar und Björn. Besonders hervor hebt Hirst allerdings Lagertha (Katheryn Winnick) - seiner Ansicht nach ist die Schildmaid sogar "eines der großartigsten weiblichen Vorbilder der TV-Geschichte".

Dies erklärt auch, warum Lagertha in Vikings Staffel 6 quasi gleich mit zwei Folgen verabschiedet wurde: In Lagerthas Lied wird sie von Hvitserk im Wahn erstochen und Die Mutter von Norwegen widmet sich danach komplett ihrer Beisetzung. Damit setzt ihr Hirst definitiv ein Denkmal.

Zugleich muss die Serie in ihren finalen Episoden so nun aber ohne Lagertha auskommen. Wie es weitergeht, erfahren wir voraussichtlich im November oder Dezember - dann könnte Vikings Staffel 6B starten. In Deutschland feiern die neuen Folgen immer bei Amazon Prime Premiere.

