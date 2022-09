True-Crime-Serie mit Renée Zellweger neu auf RTL+: Das ist die hochkarätige Star-Besetzung von The Thing About Pam [Anzeige]

The Thing About Pam erzählt ein schockierendes Verbrechen nach, das sich vor 11 Jahren in den USA abspielte. Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger verkörpert die diabolische Hauptrolle.

True-Crime gehört zu den beliebtesten Erzählformen der Gegenwart: Kriminalfälle nach wahren Begebenheiten fesseln einfach. 2011 ging der Fall Pam Hupp um die Welt, der mehrere miteinander verknüpfte Morde umfasste, die sich mitten in den USA in O'Fallon, Missouri zutrugen. Nun wird dieses brutale wie raffinierte Verbrechen in der Serie The Thing About Pam aufgerollt, nachdem sich zuvor schon ein populärer Podcast mit Pam Hupps Taten befasste. Auf RTL+ könnt ihr die 6 Folgen von The Thing About Pam streamen. In diesem Artikel stellen wir euch die hervorragende Besetzung vor. Wahre Begebenheiten: Darum geht es in The Thing About Pam auf RTL+ The Thing About Pam - S01 Trailer (English) HD Pam Hupp ist gut mit ihrer Kollegin Betsy Faria befreundet. Nachdem Pam Betsy eines Abends zu Hause absetzt, passiert ein grausames Verbrechen. Pam ist die letzte Person, die Betsy lebend gesehen hat. Mit einem Messer wurde über 50 Mal auf sie eingestochen. Am Folgetag der Tat wird Betsys Ehemann Russ Faria festgenommen und später wegen Mordes an seiner Frau verurteilt. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Denn hinter dem Verbrechen steckt eine andere Person, die einen teuflischen Plan verfolgt: Pam.

Das ist die hervorragende Besetzung von The Thing About Pam Renée Zellweger als Pamela Marie Hupp © RTL+/ NBC Renée Zellweger Ihre Rolle in The Thing About Pam: Zellweger spielt Pamela Marie Hupp. Um ihre Rolle authentisch zu verkörpern, wurde ihr eine komplexe Maske aufgesetzt. Spoiler : Ihr reales Vorbild sitzt derzeit eine lebenslange Strafe ab.

Josh Duhamel als Joel Schwartz © RTL+/ NBC Josh Duhamel als Anwalt mit ungewohnter Frisur Seine Rolle in The Thing About Pam: Josh Duhamel verkörpert den Anwalt von Russ Faria, Joel Schwartz. Woher ihr ihn kennt: Josh Duhamel schaffte den endgültigen Durchbruch als Soldat Captain William Lennox in der Blockbuster-Reihe Transformers. Sein zweites Standbein sind romantische Rollen wie Safe Haven - Wie ein Licht in der Nacht. Judy Greer als Leah Askey © RTL+/ NBC Judy Greer Ihre Rolle in The Thing About Pam : Greer spielt die Staatsanwältin Leah Askey, die gegen Josh Duhamels Figur antritt.

Woher ihr sie kennt: Judy Greer ist eine der bekannteste Nebendarstellerinnen der Gegenwart. Ihr kanntet ihr Gesicht bestimmt schon, aber ihren Namen womöglich nicht. Eine kleine Sammlung von Auftritten Greers in großen Produktionen: The Big Bang Theory, Jurassic World, Ant-Man 1 und 2 und Halloween. Sean Bridgers als Mark Hupp © RTL+/ NBC Sean Bridgers Seine Rolle in The Thing About Pam : Sean Bridgers verkörpert Pam Hupps Eheman Mark.

Woher ihr ihn kennt: Sean Bridgers ist ein profilierter Seriendarsteller, den ihr womöglich in den preisgekrönten und hochgelobten Produktionen Deadwood und Rectify gesehen habt. Katy Mixon als Betsy Faria © RTL+/ NBC Ihre Rolle in The Thing About Pam : Katy Mixon spielt mit Betsy Faria eins der Mordopfer in der Serie.

Woher ihr sie kennt: Katy Mixon verkörpert häufig Figuren aus der Arbeiterschicht. So habt ihr sie womöglich in der Sitcom Mike & Molly gesehen oder als Kellnerin in dem Thriller Hell or High Water. Mac Brandt als Detective McCarrick © RTL+/ NBC Mac Brandt Seine Rolle in The Thing About Pam : Mac Brandt spielt Detective McCarrick, der den Mord an Betsy Faria untersucht.

Woher ihr ihn kennt: Mac Brandt hat in so gut wie allen Crime-Serien der letzten Jahre mitgewirkt, etwa in Bones, CSI: NY, Cold Case und NCIS. Er sollte auf seine Rolle also gut vorbereitet sein. Glenn Fleshler als Russ Faria © RTL+/ NBC Glenn Fleshler Seine Rolle in The Thing About Pam : Glenn Fleshler spielt Russ Faria, der des Mordes an seiner Frau Betsy angeklagt wird, bevor die Dinge eine große Wendung nehmen.

Woher ihr ihn kennt: Glenn Fleshler spielte in beliebten Crime-Serien wie Hannibal, Elementary, The Night Of und True Detective mit. Auch er ist also in The Thing About Pam genau in seinem Element. Alle 6 Folgen The Thing About Pam (Laufzeit etwa 45 Minuten) sind derzeit auf RTL+ zum Streamen verfügbar.

: Glenn Fleshler spielt Russ Faria, der des Mordes an seiner Frau Betsy angeklagt wird, bevor die Dinge eine große Wendung nehmen. Woher ihr ihn kennt: Glenn Fleshler spielte in beliebten Crime-Serien wie Hannibal, Elementary, The Night Of und True Detective mit. Auch er ist also in The Thing About Pam genau in seinem Element. Alle 6 Folgen The Thing About Pam (Laufzeit etwa 45 Minuten) sind derzeit auf RTL+ zum Streamen verfügbar.