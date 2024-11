TV-Tipp am Wochenende: Eltons neue Show lässt gleich 12 Promis auf einmal gegeneinander antreten

Elton hat wieder eine eigene Show, diesmal für RTL. Wie die Show abläuft und was Stefan Raab damit zu tun hat, erfahrt ihr hier.

Vor fast einem halben Jahr wurde bekannt, dass Elton eine neue Show für RTL plant. An diesem Wochenende ist es so weit: Elton's 12 geht an den Start und bringt 12 Prominente in die Show, die um das große Geld spielen.



Elton's 12 : Das erwartet euch in der Show

Am Samstag, den 30. November startet um 20.15 Uhr auf RTL Elton's 12. In der neuen Spielshow treten 12 Prominente gegeneinander an und spielen um 100.000 Euro. Dabei steht jede Show unter einem anderen Motto, das sich auf das Teilnehmerfeld auswirkt. Moderiert wird die Sendung von Frank Buschmann.



Das Motto für die erste Ausgabe von Eltons Show ist "Die Sieger:innen". Das bedeutet, dass am Samstag 12 Menschen zusammenkommen, die in irgendeiner Form schon einmal als Gewinner vom Platz gegangen sind. So sind zum Beispiel einige Sieger:innen von Schlag den Star mit dabei, wie Fabian Hambüchen oder Anna Maria Ferchichi, aber auch der aktuelle DSDS-Gewinner Christian Jährig. Eine vollständige Liste aller Teilnehmer:innen findet ihr hier.

Was Stefan Raab mit Eltons neuer Show zu tun hat

Elton war nicht allein für die Quizshow verantwortlich. Das Spielkonzept stammt aus der Feder von Stefan Raab. Elton selbst äußerte sich euphorisch über Raabs Spielidee. In einer Pressemitteilung sagte er: "Stefan Raab [...] hat wieder einmal [...] ein geniales Spielprinzip erfunden".



Für Elton's 12 sind vorerst sechs Folgen angesetzt. Für die kommenden Folgen werden das Thema und die jeweiligen Gäste variieren. So werden in einer Folge ehemalige Dschungelstars aufeinandertreffen, in einer anderen Olympioniken.



Wo Elton sonst noch im TV zu sehen ist

Elton ist aktuell in allen möglichen TV-Formaten zu sehen. So ist er zum Beispiel montags bis freitags bei Wer weiß denn sowas? zu sehen und er ist fester Bestandteil der Ratesendung Kaum zu glauben. Seit 2010 ist er auch fester Moderator von 1, 2 oder 3.