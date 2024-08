TV-Tipp für Jason Statham-Fans: Harter Action-Kracher sorgt mit Elektroschockweste für absolutes Chaos

Wenn ihr Crank und Co. mögt, solltet ihr heute Abend den TV anschmeißen und euch diesen Action-Film gönnen. Er setzt auf eine ähnliche Prämisse und absolutes Chaos.

Actionfilme gibt es wie Sand am Meer, da bietet es sich natürlich an, mit einer besonderen Idee aus der Masse herauszustechen. Bei Jolt kommt dabei eine Elektroschockweste zum Einsatz, die ihrer Trägerin eigentlich bei einer speziellen Krankheit helfen soll. Wenn euch das an Jason Stathams Crank erinnert, seid ihr nicht allein. Ihr könnt den Vergleich heute selbst im TV ziehen.

Im TV: Darum geht's im Action-Kracher Jolt mit Kate Beckinsale

Lindy (Kate Beckinsale) leidet unter einer ganz besonderen Krankheit, die sich auf ihre Impulskontrolle auswirkt. Die ehemalige Türsteherin kann sich nur schwer im Zaum halten, wenn sie zum Beispiel Ungerechtigkeiten miterlebt. Sie neigt dann zu gewalttätigen Aggressions-Ausbrüchen, die ungeahnte Ausmaße annehmen können. Ein normales Leben ist so nicht möglich.

Um das zu kontrollieren, bekommt sie von ihrem Psychiater (Stanley Tucci) eine Elektroschockweste verpasst, mit der sie sich selbst Stromschläge geben kann. Die sollen dabei helfen, ihre zornigen Impulse zu kontrollieren und den Gewaltausbrüchen vorzubeugen. Das wird allerdings sehr schwierig, als ihr angehender Partner ermordet und Lindy in eine Verschwörung hinein gezogen wird.

Netflix Kate Beckinsale in Jolt.

Jolt erinnert oberflächlich stark an Jason Stathams Crank, ist aber eigenständig genug

Stromschläge, wilde Action und rasante Verfolgungsjagden? Nicht nur der Titel Jolt klingt stark nach Jason Stathams brachialem Crank. Aber zum Glück gibt es dann doch genug Unterschiede, um dieses Kate Beckinsale-Vehikel davor zu bewahren, ein reiner Klon zu sein.

Die Story rangiert zugegebenermaßen auf einem ähnlichen Niveau und die atemlose Non-Stop-Action trägt auch hier den Film. Den Rest erledigt die Hauptdarstellerin und wer Lust auf einen wilden Ritt voller cooler One-Liner hat, kommt hier auf jeden Fall auf seine oder ihre Kosten.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Jolt?

Am heutigen Freitag, den 9. August könnt ihr euch Jolt um 22:25 Uhr auf RTL 2 zu Gemüte führen. Eine Wiederholung kommt in derselben Nacht um 4:15 Uhr morgens.

Aber selbstverständlich lässt sich der Actionfilm auch streamen. Das geht zum Beispiel in der Abo-Flatrate bei Netflix und WOW, ansonsten steht Jolt aber auch noch bei den VoD-Anbietern Maxdome, Apple TV, Magenta TV, Google oder Amazon zur Verfügung.

