Two and a Half Men-Schöpfer konnte Serie nicht gucken: So denkt er 10 Jahre nach Charlie Sheen-Streit

Two and a Half Men-Schöpfer Chuck Lorre konnte sich die Sitcom wegen dem heftigen Streit mit Charlie Sheen lange nicht mehr anschauen. Mittlerweile denkt er aber wieder anders darüber.

Über 10 Jahre ist es her, seit Charlie Sheen bei Two and a Half Men rausgeschmissen wurde. Damals sind seine privaten Eskapaden immer heftiger ausgeartet, was schließlich auch zum heftigen Streit zwischen dem Star und Sitcom-Schöpfer Chuck Lorre führte. Vor kurzem sprach Alan-Darsteller Jon Cryer nochmal über heftige Details von Sheens Absturz.

Auch Showrunner Chuck Lorre äußerte sich vor einer Weile nochmal zu Two and a Half Men. Mittlerweile denkt er wieder anders über die älteren Folgen der Serie.

Chuck Lorre hat nach Charlie Sheen-Streit Frieden mit Two and a Half Men geschlossen

In einem Interview mit Variety sprach Lorre unter anderem darüber, dass er sich die älteren Folgen der Hit-Sitcom nach dem Streit mit Sheen jahrelang nicht mehr anschauen konnte. Jahre später scheint der Showrunner dieses Problem überwunden zu haben. Sogar Lob hat er wieder für den Star übrig, der ihn damals öffentlich heftigst beleidigte:

Es ist wirklich erfreulich, dass das, was wir gemacht haben, in gewisser Weise immer noch funktioniert. Die Zeit ist vergangen und die Episoden mit Charlie sind eine Freude anzusehen. Es gab ein paar Jahre, in denen ich es nicht schauen konnte. Es war zu verletzend.

Ich kann sie jetzt alle genießen. Weißt du, er hat einen brillanten Job gemacht. Und die Chemie zwischen ihm und [Co-Stars] Jon [Cryer] und Angus und Holland Taylor und, oh mein Gott, Conchata Ferrell, die verstorben ist. Es war eine wunderbare Besetzung.

Vor einigen Monaten wurde dasangekündigt. In Ramble On von Entourage-Schöpfer Doug Ellin soll er sich selbst spielen. Auch eine Two and a Half Men-Rückkehr wie zum Beispiel für ein Reunion-Special ist noch möglich. Dafür gibt es aber auch Gegenargumente.

