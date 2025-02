Über 15 Milliarden Streams: Disney setzt erfolgreiche Fantasy-Reihe zum vierten Mal fort

Ein erfolgreiches Fantasy-Franchise rund um die Kinder berüchtigter Disney-Bösewichte wird immer größer. Nach vier Filmen und einer Serie soll sich jetzt ein neuer Streifen in Entwicklung befinden.

Vor 10 Jahren hat Disney damit begonnen, ein Fantasy-Franchise im TV immer gewaltiger werden zu lassen. Alles begann 2015 mit dem Film Descendants - Die Nachkommen, in dem die Kinder bekannter Disney-Bösewichte wie Cruella de Vil oder Jafar im Mittelpunkt stehen. Mittlerweile ist daraus eine Reihe mit mehreren Filmen und einer Serie geworden – und ein Ende ist nicht in Sicht.

Disney arbeitet an einem fünften Descendants-Film

Wie Variety berichtet, entwickelt der Konzern jetzt einen neuen Film aus dem extrem beliebten Fantasy-Universum. Descendants 5 soll sich um Kylie Cantrall und Malia Baker in den Rollen von Prinzessin Red und Prinzessin Chloe, die Kinder der Herzkönigin und Cinderella, drehen.

Die Ereignisse knüpfen an das Ende des letzten Films Descendants: The Rise of Red an und tauchen tief in die Welt von Alice im Wunderland ab. Mehrere bekannte Charaktere aus dem populären Kinderbuch sollen in Descendants 5 auftauchen. Zu sehen ist beispielsweise Brendon Tremblay als Max Hatter, der an den verrückten Hutmacher angelehnt ist.



Bis jetzt besteht das Descendants-Franchise aus folgenden Filmen und Serien:



Die Songs der ersten Descendants-Filme wurden mehr als 15 Milliarden Mal als Audio oder Video gestreamt. Sie zählen außerdem zu den meistgesehenen Filmen im US-Kabelfernsehen für die Zielgruppen der 6-11-Jährigen und 9-14-Jährigen. Vor dem ersten Film bewarb sich Dune- und Spider-Man-Star Zendaya mehrfach um eine Rolle, doch sie wurde damals immer abgelehnt.



Wo und wie kann man die Descendants-Reihe schauen?

Auch wenn sie fürs US-Fernsehen produziert werden, sind die Filme und Serien aus dem Fantasy-Franchise natürlich auch als Stream verfügbar. Mit einem Disney+-Abo könnt ihr Descendants 1-4 und die animierte Spin-off-Serie in der Flat schauen.