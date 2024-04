15 Milliarden Streams: Disney setzt erfolgreiche Fantasy-Reihe nach 5 Jahren fort und hier ist der Trailer

Der vierte Teil einer erfolgreichen Fantasy-Reihe aus dem Hause Disney steht in den Startlöchern. Der neue Teaser-Trailer verspricht jede Menge Abenteuer mit den Teenie-Nachkommen altbekannter Held:innen.

Disney braucht kein Kino, um erfolgreich zu sein. Das beweist zumindest die Descendants-Reihe: Seit 2015 feiert das Fantasy-Musical-Franchise über die Nachkommen von Bösewicht:innen wie Cruella de Vil oder Jafar regelmäßig große Erfolge im TV. Jetzt soll Teil 4 kommen. Und Descendants: The Rise of Red sieht schon im Teaser-Trailer sehr abenteuerlich aus.

Schaut euch hier den neuen Teaser zu Descendants: The Rise of Red an:

Descendants: The Rise of Red - Teaser Trailer Paint It Red (English) HD

Descendants 4: Fantasy-Teenager müssen per Zeitreise eine Katastrophe verhindern

Der vierte Descendants-Film bewegt sich von den Protagonist:innen der ersten drei Filme weg und erzählt von der Beziehung zwischen zwei neuen Heldinnen. Red (Kylie Cantrall), die Tochter der Herzkönigin aus Alice im Wunderland, trifft auf Chloe (Malia Baker), den Zögling von Cinderella (Brandy) und König Charming (Paolo Montalban). Gemeinsam müssen sie in der Zeit zurückreisen, um Reds Mutter von einem folgenschweren Fehler abzuhalten, der die gesamte Welt des Fantasy-Films bedroht.

Dass Disney das Descendants-Franchise fortsetzt, wird viele Fans freuen. Insbesondere aus finanzieller Sicht macht ein Sequel eine Menge Sinn. Wie What's on Disney+ berichtet, wurden die Musikstücke der ersten Fantasy-Musical-Filme mehr als 15 Milliarden (!) Mal als Audio oder Video gestreamt. Die drei Vorgänger von The Rise of Red waren laut Artikel die meistgesehenen Filme im US-Kabelfernsehen für die Zielgruppen der 6-11-jährigen und 9-14-jährigen.

Wann kommt Descendants 4 zu Disney+?

Descendants: The Rise of Red soll am 12. Juli 2024 in den USA auf Disney+ erscheinen. Wann genau das Fantasy-Spektakel bei uns veröffentlicht wird, steht derzeit allerdings noch nicht fest.

Bei Disney+ gibt es einen richtig starken Geheimtipp mit X-Man Michael Fassbender

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.