Über 2200 The Rookie-Fans haben entschieden, dass das die beste Folge der Serie ist

Nach sechs Staffeln hat die Copserie The Rookie mit Nathan Fillion mittlerweile über 100 Episoden. Welche davon die beste ist, entschieden weit über 2000 Fans per Abstimmung.

The Rookie-Fans warten derzeit auf die 7. Season der Nathan Fillion-Copserie. Ein guter Zeitpunkt, um innezuhalten, zurückzublicken und zu fragen: Was war in sechs Staffeln und 108 Folgen eigentlich die beste Episode?

Schaut man auf die Film-Website IMDb, scheint der Fall mehr oder weniger eindeutig zu sein …

The Rookie-Fans wählen dramatische Staffel 1-Episode zur bisher besten der Serie

Die beste IMDb-Bewertung mit den meisten Stimmen (2239 zu diesem Zeitpunkt) hat Vogelfrei (im Original: Greenlight), die 16. Episode aus der 1. Staffel von The Rookie. In dieser wird das Präsidium von der internen Untersuchungsabteilung unter die Lupe genommen, was bei Grünschnabelbulle Nolan (Fillion) zu einem Missverständnis im Einsatz führt. Kurze Zeit später hat er einen rachsüchtigen Rassisten von der White Supremacy-Gang Southern Front auf dem Hals und muss um sein Leben fürchten.

Spoiler zur Episode 1x16: In Erinnerung bleibt die Episode vor allem durch das schockierende Ende, bei dem Captain Anderson (Mercedes Mason) während einer Schießerei durch einen Schuss in den Hals ums Leben kommt.

Das Staffelfinale der 5. Season (Unter Beschuss) hat bei der IMDb ebenfalls eine Community-Bewertung von 9.0, aber noch viel weniger Stimmen. Wir werden sehen, ob die Folge dem dramatischen Highlight aus Staffel 1 mit der Zeit die Stirn bieten kann.

Wann läuft die 7. Staffel von The Rookie im TV?

Bis zur 7. und Season von The Rookie müssen Fans noch etwas Geduld beweisen. Sie kommt erst 2025 ins Programm von US-Sender ABC und hat noch kein offizielles Startdatum – schon gar nicht hierzulande, wo das Format unter anderem bei Sky zu Hause ist.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch unseren Podcast zum Thema The Rookie anhören …

Podcast für Fillion-Fans: Warum ist The Rookie so beliebt?

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?