"Über 250 Mal geschaut": Das Internet liebt den Superman-Trailer vor allem wegen eines Auftritts

James Gunn veröffentlicht seinen ersten Superman-Trailer und das Internet reagiert lautstark auf David Corenswets neue Clark Kent-Version ... und seinen Hund Krypto.

Diese Woche ist endlich der erste Teaser-Trailer zu James Gunns neuem Superman-Film erschienen und lieferte heiß erwartete Einblicke in das kommende Superhelden-Abenteuer, das den DC-Neustart im Kino vollziehen soll. Doch wie kommt der Trailer bei den Fans an? Wir haben die Reaktionen für euch zusammengetragen.

Der erste Trailer ist da: In den Superman-Reaktionen prallen Hunde- auf Zack-Snyder-Fans

In James Gunns Superman muss Clark Kent (David Corenswet) sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Identität auf der Erde vereinbaren. Seiner Liebe zu Lois Lane (Rachel Brosnahan) könnte allerdings Schurke Lex Luthor (Nicholas Hoult) in die Quere kommen. Der Film startet am 10. Juli 2025 im Kino. Alles weitere Wichtige zum neuen Superman haben wir an anderer Stelle für euch zusammengetragen.

Der erste Teaser-Trailer bietet in 2 Minuten und 20 Sekunden bereits viele Einblicke in den Film. Hier könnt ihr ihn euch noch einmal ansehen, bevor ihr die Fan-Reaktionen lest:

Superman - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die Erwartungen vieler wurden offenbar schon unterwandert, weil James Gunn nach seinen stark auf Witz bedachten Superhelden-Abenteuern Guardians of the Galaxy und The Suicide Squad den Schwerpunkt im Superman-Trailer nicht auf den Humor legt:

Kein einziger Witz wird im Trailer erzählt. Der Anzug sieht gut aus. Corenswet, Bosnahan und Hoult sehen alle umwerfend aus. Superman rettet Kinder. Und eine ECHTE ROMANZE.

Ich LIEBE diese Bilder aus dem Superman Teaser-Trailer.

Als erste Person auf der Erde, die den neuen Trailer über 250 Mal angeschaut hat, würde ich gerne sagen: Er ist gut. Das ist alles.

Das Internet feiert vor allem Supermans Hund Krypto

Für viele positive Gefühle sorgt der kurze Auftritt von Supermans Hund Krypto:

Der beste Freund eines Supermans. Ich musste das hier nach dem neuen Trailer einfach zeichnen. Danke für die Inspiration, James Gunn, und dass du Krypto in diesen Film geholt hast.

Krypto war zu 100 Prozent der beste Teil des Superman-Trailers!!

Krypto bringt Superman nach Hause.

Krypto ist so unglaublich niedlich!

Ich weiß wirklich nicht, warum James Gunn je angezweifelt wurde. Der Superman-Trailer fühlt sich genauso triumphal an wie die neue DC-Filmära es sollte. David Corenswet strahlt große Superman-Energie aus. Und wir wissen jetzt schon, dass Gunn dafür sorgen wird, dass wir uns in Krypto verlieben.

Kritische Stimmen vergleichen den neuen Superman mit Zack Snyders Vision

Alle ließen sich am Ende vom Superman-Trailer aber doch nicht davon überzeugen, Zack Snyders vorangegangenes DC Extended Universe (DCEU) einfach so ziehen zu lassen:

Wir haben echte Kunst verloren.

Es tut mir Leid, aber diese Trailer-Bilder aus James Gunns Superman sehen so billig und falsch aus. Hier habt ihr ein paar Szenen aus Man of Steel, um eure Timeline zu reinigen.

Das wird immer mein Superman sein.

Henry Cavills Superman [im Vergleich zum neuen Superman].

Wenn man sich die gesamten Fan-Reaktionen bei X (ehemals Twitter) und Co. ansieht, scheint die Stimmung aber etwas mehr ins Positive auszuschlagen:

Der Superman Trailer hat 209.000 Likes und nur 1.300 Daumen nach unten. Der Trailer hat abgeliefert.

Am Ende ist das Video natürlich nur ein erster Eindruck, der noch nicht für den fertigen Film einstehen muss. Ob der Trailer ein akkurates Bild des neuen Superman abliefert, werden wir spätestens zum Kinostart in acht Monaten erfahren.