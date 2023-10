Übermotivierter Leonardo DiCaprio nervte Scorsese und De Niro beim Dreh von Killers of the Flower Moon: "Haben mit den Augen gerollt"

Leonardo DiCaprio hat es auf dem Set von Killers of the Flower Moon offenbar übertrieben. Die Reaktionen von Robert De Niro und Martin Scorsese erzählen viel über die Dynamik zwischen den Hollywood-Schwergewichten.

Seit diesem Wochenende läuft Killers of the Flower Moon in den deutschen Kinos. In dem aufwändigen True-Crime-Drama verdichtet sich Hollywoods Hochadel. Meister-Regisseur Martin Scorsese leitete zwei der profiliertesten Stars an: Sowohl mit Robert De Niro als auch mit Leonardo DiCaprio arbeitete der 80-Jährige mehrfach zusammen, zu beiden unterhält er eine intensive künstlerische Beziehung.

Die beiden älteren Filmhasen Scorsese und De Niro (ebenfalls 80) verbündeten sich beim Flower Moon-Dreh allerdings gegen den jungen Wilden DiCaprio (48) und dessen jugendlichen Übermut.

Robert De Niro kam mit Leonardo DiCaprios Schauspiel-Methoden nicht zurecht

Das Trio De Niro, Scorsese und DiCaprio arbeitete in Killers of the Flower Moon erstmals zusammen. De Niro spielt William King Hale, einen rücksichtslosen Rancher, der seinen Neffen Ernest (DiCaprio) in das indigene Volk der Osage einschleust. In einem Interview mit dem Wall Street Journal verglich der Regisseur die beiden Schauspiel-Schwergewichte und ihren unterschiedlichen Stil.

Paramount/Apple Robert De Niro und Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon

DiCaprio habe am Set "endlos, endlos, endlos" diskutiert und Dialoge spontan improvisiert. Daraufhin sei Robert De Niro verstummt, er habe "nicht mehr sprechen" wollen, beschreibt der Regisseur die genervte Reaktion des Mega-Stars.

Ab und zu sahen Bob [Robert De Niro] und ich uns an und rollten ein wenig mit den Augen. Und wir sagten [Leonardo DiCaprio]: 'Du brauchst diesen Dialog nicht.'

Das klingt nach einer interessanten, wenn auch etwas unerwarteten Dynamik am Set. Dennoch schätzen sich die Hollywood-Legenden natürlich: Es war immerhin Robert DeNiro, der Scorsese empfahl , mit Leonardo DiCaprio zusammenzuarbeiten.

Mehr zu Killers of the Flower Moon:

Worum geht es in Killers of the Flower Moon?

Die Geschichte von Killers of the Flower Moon entführt ins Amerika des Jahres 1920. Auslöser der Handlung ist die Ermordung von Mitgliedern des Osage-Stamms in Oklahoma, die auf einem wertvollen Land mit sehr viel Ölvorkommen sitzen.

Um das grausame Verbrechen aufzuklären, wird eine völlig neue Einheit ins Leben gerufen. Es handelt sich um das Federal Bureau of Investigation, kurz FBI. Kaum beginnen die Ermittlungen, offenbart sich ein komplexer Fall, der bis in die höchsten Macht-Etagen reicht.

Killers of the Flower Moon läuft ab sofort in den Kinos. Im Podcast der Kolleg:innen von FILMSTARTS erfahrt ihr mehr Hintergründe.

In der neuen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe spricht Moderator Sebastian mit seinen Gästen Pascal und David Hain über Martin Scorseses 206-minütiges Epos Killers Of The Flower Moon.