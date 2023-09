Überragendes Finale einer der besten Superhelden-Trilogien fürs Heimkino sichern: Schockierende Vergangenheit eines Fan-Lieblings wird enthüllt

Die altbekannten Erfolgszutaten der Guardians of the Galaxy-Reihe finden wir auch in Vol. 3 wieder. Ein Element ist aber überraschend düster. Wer den Film im Heimkino erleben will, kann jetzt verschiedene Editionen vorbestellen.

Nach einigen Turbulenzen hinter den Kulissen stieg Regisseur James Gunn wieder in die Produktion zu Guardians of the Galaxy Vol. 3 ein und konnte dieses Jahr zu Ende bringen, was er 2014 mit dem ersten Teil begonnen hatte. Für viele ist der dritte Teil ein würdiger Abschluss, der wieder einen tollen Soundtrack und gelungene Gags bietet. Zwar ist die Handlung dieses Mal ungewohnt ernst, doch geschadet hat es dem Ende der Trilogie nicht.

Am 6. Oktober erscheint die Limited Edition in 4K und Blu-ray im schicken Steelbook, Fans dürfen sich auch auf einige Extras freuen und können die Fassung bereits vorbestellen.

Guardians of the Galaxy Vol. 3: Dieses Bonusmaterial bietet die Heimkinofassung

Die unperfekte perfekte Familie

Die Erschaffung von Rocket Raccoon

Pannen vom Dreh

Audiokommentar von Regisseur James Gunn

Zusätzliche Szenen

Der Skandal um James Gunn verzögerte die Produktion

Im März 2017 wurde erstmals offiziell bekannt gegeben, dass ein dritter Teil in Planung ist, doch die Produktion begann erst viereinhalb Jahre später im November 2021. Die kontroversen Tweets von Regisseur und Drehbuchautor James Gunn verzögerten den Start. Obwohl er zunächst von Disney gefeuert wurde, stand das Team hinter ihm und so holte Disney Gunn 2019 wieder mit an Bord.

Im Interview mit Moviepilot berichtete James Gunn über seine damalige Gefühlslage und gibt spannende Einblicke in die Vorbereitung und Dreharbeiten zu Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Walt Disney Motion Pictures Germany GmbH Die Außenseiter sind wieder auf Rettungsmission, doch diesmal ist es so persönlich wie nie zuvor.

Die Heimkino-Editionen von Guardians of the Galaxy Vol. 3 im Überblick

Achtung, Spoiler: Die Backstory von Fan-Liebling Rocket steht im Vordergrund

Es folgen Spoiler: Im Finale der Guardians of the Galaxy-Triologie werden ungewohnt ernste Töne angeschlagen. Wieder einmal muss das Team der Außenseiter um Peter Quill (Chris Pratt) das Universum retten, doch nicht nur das. Insbesondere das Leben von Rocket ist in Gefahr, und während die zusammengewürfelte Truppe gewohnt chaotisch auf Mission geht, lässt Rocket sein Leben Revue passieren. Und das hat es in sich.

Fans und Kritiker:innen feierten das Finale der Guardians-Reihe als einen der besten MCU-Filme der letzten Jahre. Erfrischend anders als bei den meisten Marvel-Filmen werden emotionale Szenen nicht sofort durch Gags ersetzt, hier dürfen sie länger wirken und rühren dabei den ein oder anderen Fan zu Tränen.

