Überraschender Platz 1 bei Netflix macht auf unbekannte Krankheit aufmerksam: "Fast wie eine Superkraft"

Bei Netflix thront eine aktuelle Superheldenserie seit Tagen an der Spitze der Charts. Die Story will aber nicht nur unterhalten, sondern auf eine reale Erkrankung aufmerksam machen.

In den Netflix-Charts hat sich bei den Serien seit Tagen eine neue Superheldenserie auf Platz 1 festgesetzt. Die Rede ist von der britischen Produktion Supacell, die von dem Rapper, Drehbuchautor und Regisseur Rapman aka Andrew Onwubolu stammt.

In der Handlung der Serie entwickeln mehrere Schwarze Menschen aus Südlondon plötzlich Superkräfte. Die Figuren werden aber auch von einer realen Krankheit verbunden, auf die Supacell bewusst aufmerksam machen will.

Netflix-Hit Supacell macht auf reale Erbkrankheit aufmerksam

Bevor die Charaktere in der Serie auf ihre übermenschlichen Fähigkeiten aufmerksam werden, sind sie alle von der Sichelzellanämie betroffen. Dabei handelt es sich um eine reale Erbkrankheit, von der allein in Großbritannien 17.000 Menschen betroffen sind. Die Erkrankung, bei der die roten Blutkörperchen verändert sind, kann zu Komplikationen wie starken Schmerzen, komatösen Zuständen bis zum Tod führen.

Gegenüber dem Guardian sprach der Supacell-Showrunner darüber, dass er die Krankheit bewusst als zentrales Element in seine Serie eingebaut hat:

Ich wollte damit das Bewusstsein schärfen und Menschen mit Sichelzellanämie das Gefühl geben, gesehen und gehört zu werden. Ich bekomme Nachrichten von jungen Leuten und Eltern darüber, dass sie sich so gesehen fühlen und früher nicht mit ihren Freund:innen darüber gesprochen haben, und jetzt sind sie interessiert.

Onwubolu sagt auch, dass er höchsten Respekt für die Kraft hat, die Betroffene von Sichelzellanämie aufbringen:

Manchmal müssen sie aufgrund der mit dieser Erkrankung verbundenen Herausforderungen eine Supermacht abrufen, nur um die Schmerzen und Komplikationen in den Griff zu bekommen. Sie müssen etwas aus ihrem Inneren heraufbeschwören, das fast wie eine Superkraft ist.

Alle sechs Folgen von Supacell könnt ihr im Netflix-Abo streamen.

