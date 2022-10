Lange war das Schicksal von Will Smiths neuem Film unklar. Doch jetzt verrät der Teaser-Trailer, wann Emancipation in die Kinos kommt und bei dem Streaming-Dienst Apple TV+ erscheint.

Emancipation wurde heiß in Hollywood gehandelt. Die Mischung aus Historiendrama und Survival-Thriller sorgte vor Beginn der Dreharbeiten für viel Aufmerksamkeit bei den großen Studios. Am Ende konnte sich der Streaming-Dienst Apple TV+ die 120 Millionen US-Dollar teure Produktion sichern. Doch dann kam der Oscar-Skandal.



Bei der diesjährigen Oscarverleihung hat Will Smith Moderator Chris Rock ins Gesicht geschlagen. Daraufhin wurden mehrere seiner Projekte verschoben oder komplett gestoppt. Unter ihnen befand sich auch Emancipation. Nun wird der Film aber doch noch dieses Jahr veröffentlicht, wie der düstere Teaser-Trailer verrät.

Der Teaser-Trailer zu Emancipation mit Will Smith

Emancipation - Teaser Trailer (English) HD

Emancipation erzählt wird die wahre Geschichte des Sklaven Peter, der von einer Plantage in Louisiana geflohen ist, nachdem er dort fast zu Tode gepeitscht wurde. Besonders ein Foto, das Peters vernarbten Rücken zeigt, ist in die Geschichtsbücher eingegangen. Nun erweckt Smith die Figur auf der Leinwand zum Leben.

Wann startet Emancipation mit Will Smith?

Zuletzt sah es so aus, als würde Apple TV+ den Film ins nächste Jahr schieben, um Abstand zu Smiths Oscar-Skandal zu gewinnen. Nun steht jedoch fest: Emancipation startet bereits am 2. Dezember 2022 in ausgewählten Kinos und kommt eine Woche später, am 9. Dezember 2022, ins Programm von Apple TV+.

Damit positioniert der Streaming-Dienst den Film für die bevorstehende Award-Saison. Nicht zuletzt werden Emancipation seit Produktionsbeginn große Oscar-Chancen zugesprochen. Nach Coda, der dieses Jahr als Bester Film ausgezeichnet wurde, könnte Apple TV+ bei der Verleihung 2023 erneut die ein oder andere Statue abräumen.

