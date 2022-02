Neuer Sci-Fi-Horror von Jordan Peele sieht schon jetzt wie einer der aufregendsten Filme 2022 aus

Nach Get Out und Wir meldet sich Horror-Talent Jordan Peele mit einem neuen Film zurück. Der erste Trailer zu Nope sieht fantastisch aus und teast mysteriöse Sci-Fi-Panik.

Nach seinen Anfängen als Comedian hat sich Jordan Peele mit nur zwei Filmen zu einem der aktuell spannendsten Horror-Regisseure entwickelt. Nach Get Out und Wir, für die er klassische Genre-Elemente mit sozialkritischen Untertönen verknüpft hat, meldet er sich dieses Jahr endlich im Kino zurück.

Jordan Peeles dritter Spielfilm trägt den wieder mal eigenwilligen Titel Nope und wurde jetzt im Rahmen des Super Bowls mit einem ersten Trailer angekündigt. Die Vorschau stimmt perfekt auf einen der aufregendsten Filme 2022 ein und teast eine rätselhafte Science-Fiction-Invasion.

Erster Nope-Trailer verspricht einen Genre-Kracher, ohne zu viel zu verraten

In der Vorschau zu Nope wird eine Handlung erstmal nur in Ansätzen deutlich. Anscheinend dreht sich der Film um eine Art Alien-Invasion (!?), von der unter anderem ein Paar betroffen ist (Daniel Kaluuya und Keke Palmer), das eine Pferderanch betreibt. Mit dabei ist auch The Walking Dead-Star Steven Yeun. Über seine Figur erfahren wir noch nichts, aber er darf auch einen Cowboyhut tragen!

Schaut hier den großartigen ersten Trailer zu Jordan Peeles Nope:

Nope Offizieller Trailer OV

Die Vorschau zu Nope ist perfekt, denn die Bilder fesseln sofort mit ihrer geheimnisvollen, schaurigen Ausstrahlung, ohne schon zu viel zu verraten. Da Jordan Peele seinen Geschichten oft noch einen speziellen Dreh verleiht, bleibt es spannend, wie sich Nope von einem gewöhnlichen Alien-Invasionsfilm aus dem Sci-Fi-Genre abheben wird.

Ersten Spekulationen zufolge könnte der Titel als Abkürzung für Not of Planet Earth, also nicht von dieser Welt, stehen. Bis zum Start bleibt uns wohl nicht viel übrig, als den Trailer in Dauerschleife laufen zu lassen und solche Bilder anzustarren:

© Universal Nope

Spätestens ab dem 21. Juli 2022 erfahren wir, was hinter dem rätselhaften Nope steckt. Dann startet der neue Film von Horror-Meister Jordan Peele in den deutschen Kinos.



