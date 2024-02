Ultimativer Sci-Fi-Traum begraben: Die 9-Stunden-Fassung von Avatar wird es nicht geben und das ist James Camerons drastische Begründung

Im Netz kursiert seit Jahren immer wieder das Gerücht über einen Avatar-Rohschnitt, der 9 Stunden lang sein soll. James Cameron erklärte jetzt deutlich, warum diese Fassung niemals kommen wird.

Mit über 3 Stunden Länge sprengte James Camerons Blockbuster-Sensation Avatar 2: The Way of Water zuletzt gewöhnliche Laufzeiten. Im Internet hielt sich bis zuletzt jedoch ein Gerücht, das diese Film-Dauer wie einen Kurzfilm erscheinen lässt. Angeblich soll irgendwo eine 9-Stunden-Fassung von Avatar 1 existieren! Jetzt hat sich der Regisseur selbst dazu geäußert und deutlich gesagt, warum diese Version nie kommen wird.

James Cameron widerlegt Gerüchte rund um 9-stündige Avatar-Fassung

Im exklusiven Interview mit Temple of Geek greift der Regisseur das Gerücht rund um die angebliche XXL-Fassung des ersten Avatar-Teils auf. Cameron stellt klar, dass nie ein 9 Stunden langer Rohschnitt des Sci-Fi-Films existiert hat. Stattdessen gab es insgesamt 9 Stunden an Material, aus dem dann die finalen Avatar-Versionen angefertigt wurden.

Hier könnt ihr euch das Gespräch mit James Cameron im Video anschauen:

Cameron sagt, er würde sich lieber "eine Schrotflinte in den Mund schieben" statt eine 9-stündige Avatar-Fassung anzufertigen. Sein anwesender Produzent Jon Landau würde ihn vermutlich auch erschießen, wenn so ein größenwahnsinniges Mammutprojekt wirklich geplant würde, behauptet er.

Wie geht es nach Avatar 2 mit dem Sci-Fi-Franchise weiter?

Die Zukunft des Avatar-Franchises steht bereits mit konkreten Kinoterminen fest. Diese Starts sehen folgendermaßen aus:

Avatar 1 und 2 könnt ihr bei Disney+ im Abo * streamen.

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr eine überraschende Sci-Fi-Fortsetzung bei Netflix, eine Romantische Komödie bei Amazon sowie einen vielversprechenden Animationsfilm mit kreativer Idee.

