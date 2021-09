Ultrabrutales Horror-Schlachtfest: Halloween Kills verhilft Michael Myers zu neuen blutigen Höhen

Michael Myers ist zurück im neuen Trailer für Halloween Kills, in dem Jamie Lee Curtis sich als Laurie Strode erneut dem Killer mit der furchterregenden Maske stellt.

Auch der 11. Film der Halloween-Reihe konnte Michael Myers nicht dauerhaft töten. Zum Glück für Horrorfans! Denn in Halloween Kills kehrt die Slasherlegende zurück und macht einmal mehr Jagd auf Jamie Lee Curtis' resolute Laurie Strode. Wir haben den neuen Trailer für Halloween Kills für euch.

Schaut euch den neuen Trailer für Halloween Kills an:

Halloween Kills - Final Trailer

Worum geht's in dem Horrorfilm?

Halloween Kills ist die Fortsetzung des Horrorfilms Halloween aus dem Jahr 2018, an dessen Ende Laurie Strodes (Jamie Lee Curtis) Haus mit Michael Myers in Flammen aufgeht. Allerdings kann sich der Masken-Killer befreien, sodass er in der Fortsetzung wieder Jagd auf Laurie, ihre Tochter Karen (Judy Greer) sowie ihre Enkelin Allyson (Andi Matichak) macht.

Die Fortsetzung spielt in derselben Nacht wie der Vorgänger, schließt also direkt an dessen Ende an. Allerdings erwarten uns diesmal noch andere Figuren aus John Carpenters Originalfilm von 1978, die sich zusammentun, um Michael Myers zur Strecke zu bringen. So spielt Anthony Michael Hall die Figur Tommy Doyle, den Laurie im ersten Halloween-Film babysittet, Kyle Richards kehrt als Lindsey Wallace zurück und Nancy Stephens spielt noch einmal Marion Chambers, die Assistentin von Doktor Loomis.

Wann kommt Halloween Kills im Kino?

Halloween Kills startet am 21.Oktober 2021 in den deutschen Kinos. Die Regie führt nach Halloween wieder David Gordon Green, der das Drehbuch zusammen mit Danny McBride und Scott Teems verfasst hat. Auch sonst ähnelt das Team größtenteils dem des Vorgängers.