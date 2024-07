Ultraharte Superhelden-Serie, die The Boys Konkurrenz macht: Trailer zeigt Beginn des neuen DC-Universums

Das neu geschaffene Superhelden-Universum bei DC beginnt mit einer Animationsserie. Der erste Trailer zu Creature Commandos verspricht Erwachsenen-Unterhaltung im The Boys-Stil.

DC steht schon lange nicht mehr nur für Supermans Edelmut. Spätestens seit The Suicide Squad und der Peacemaker-Serie sind dreckige Antihelden auf dem Vormarsch. Das bleiben sie offenbar auch im neu geschaffenen DC Universe: So suggeriert es der erste Trailer zu Creature Commandos, der in die Fußstapfen von The Boys tritt.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Creature Commandos an:

Creature Commandos - S01 Teaser Trailer (English) HD

The Boys-Lektion gelernt: DC läutet neues Universum mit Folter und Beleidigungen ein

Die Animationsserie Creature Commandos dreht sich um die gleichnamige Eingreiftruppe, die unter der Leitung der berüchtigten Amanda Waller (Stimme im Original: Viola Davis) gefährliche Missionen übernimmt. Wallers Suicide Squad und Team Peacemaker wurden als zu unmenschlich eingestampft. Aber wie die Anführerin im Trailer über die Creature Commandos erklärt, "sind diese Arschlöcher keine Menschen".

Beleidigungen, Stinkefinger, Elektrofolter und vermutlich jede Menge Blutvergießen: Wie der Trailer andeutet, richtet sich die Animationsserie eher an erwachsene Zuschauende. Solche etwa, die mit dem versauten und entgrenzten Ton von The Boys etwas anfangen können.

Wann kommt Creature Commandos nach Deutschland?

Creature Commandos soll in den USA im Dezember 2024 bei Max (ehemals HBO Max) erscheinen. Hierzulande hat die Serie bisher weder eine Streaming-Heimat noch einen Starttermin. Die Figuren gehen auf eine Comic-Vorlage zurück, die 1980 ihren Anfang nahm.



Podcast: Die 8 besten Serienenden aller Zeiten

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen wir über die besten Serienenden aller Zeiten. Mit dabei sind TV-Meilensteine wie The Wire, Six Feet Under und natürlich Die Sopranos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben acht besondere Finalepisoden zusammengetragen, die ihre Serien zu einem würdigen Abschluss geführt haben. Manchmal lagen wir weinend auf dem Boden, manchmal konnten wir uns vor Lachen kaum halten. Bevor ihr euch in den Podcast stürzt, sei jedoch eine große Spoiler-Warnung ausgesprochen!