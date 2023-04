James Gunn-Masterplan beginnt: Das sind die ersten Stars des neuen DC Universe

Nachdem James Gunn seinen Plan für das neue DC-Universum vorgestellt hat, gibt es jetzt Neuigkeiten zu ersten Stars. Der Sprecher-Cast für die kommende Serie Creature Commandos wurde enthüllt.

Die Zukunft des DC-Universums wurde durch den neuen Plan der aktuellen Chefs James Gunn und Peter Safran konkret vorgestellt. Verschiedene Film- und Serien-Projekte sollen die nächsten Jahre bestimmen und eng miteinander verbunden werden.

Dazu zählt auch die Animationsserie Creature Commandos, für die Gunn selbst an den Drehbüchern arbeitet. Jetzt wurden die ersten Stars aus dem neuen DC Universe in Form der Sprecher:innen enthüllt.

Neue DC-Stars mit Star Wars- und Marvel-Namen stehen fest

Wie Collider berichtet, sieht der Stimmen-Cast der Animationsserie Creature Commandos wie folgt aus:

Alan Tudyk ist unter anderem als Roboter K-2SO aus Rogue One: A Star Wars Story bekannt, während ihr David Harbour aus Stranger Things und Black Widow kennen dürftet. Creature Commandos wird ein Team im Suicide Squad-Style unter der Leitung von Amanda Waller (Viola Davis) versammeln.

Die Figuren sollen im neuen DC Universe auch in Live-Action-Form auftauchen. Ob der Cast der Animationsserie diese Rollen dann nochmal spielt, ist noch nicht bekannt. Ein Start-Datum für die sieben Folgen umfassende Creature Commandos-Serie steht ebenfalls noch nicht fest.

