The Walking Dead-Star Jeffrey Dead Morgan aß versehentlich 20 Kakerlaken beim Dreh: "Das hat nicht nach Schokolade geschmeckt"

Der Dreh der 2. Staffel The Walking Dead: Dead City wurde für Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan zum Ekel-Test, bei dem er unwissentlich mehrere Kakerlaken verspeiste.

The Walking Dead: Dead City gab auf der Comic Con in San Diego erste Einblicke in die 2. Staffel der Spin-off-Zombieserie. Dem düsteren Versprechen eines Kriegs in New York, in den Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) verwickelt werden, schickte das Hauptdarsteller-Duo allerdings auch die herrlich widerliche Anekdote eines Kakerlaken-Dinners hinterher.

Jeffrey Dean Morgan aß für Staffel 2 des The Walking Dead-Ablegers Kakerlaken – und alle außer ihm wussten es

Weil Negan [in Staffel 2] mal wieder Negan ist und sein halbes Leben eingesperrt war, isst er Kakerlaken. Die Hälfte seines Tellers bestand aus echten Kakerlaken, weil das vor der Kamera gut aussieht, und die andere Hälfte aus Schokolade.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly sprach Jeffrey Dean Morgan über seinein Staffel 2, wobei Lauren Cohan die Peinlichkeit aus ihrem langjährigen Walking Dead-Co-Stars erst herauskitzeln musste. Morgan sah sich durch den Zwischenfall "", erzählte aber schließlich doch davon:

Das ist bei Filmen und Serien wie The Walking Dead durchaus eine gängige Praxis für einen überzeugenden Dreh. So weit – so standardmäßig. Aber dann passierte Folgendes:

Das hat mir aber niemand erzählt und ohne meine Brille kann ich nichts sehen. Ich sah nur braune Kleckse auf einem Teller und aß sie. Und als die [erste] Aufnahme vorbei war, sagte ich: 'Das hat aber nicht nach Creme und Schokolade geschmeckt.' [...] Ich habe also weitergemacht und mich beschwert und alle haben mich angesehen wie einen Idioten.

Irgendwann ragten Beinchen aus meinen Zähnen und ich habe erkannt, dass ich Kakerlaken gegessen habe. Niemand hat mir gesagt, dass da auch echte dabei waren. Das war offenbar keine Option. Schokolade und Vanillecreme, hatte man mir gesagt. Nein. Ich habe wahrscheinlich 20 echte Kakerlaken vor allen gegessen und jeder außer mir wusste, was los war.

Rückblickend kann Walking Dead-Star Jeffrey Dean Morgan darüber lachen und vergleicht sich und sein unfreiwilliges "Method Acting" mit dem wohl bekanntesten Method-Actor Daniel Day-Lewis, der auch immer komplett in seinen Rollen aufgeht.

Wann kommt The Walking Dead: Dead City Staffel 2?

Das Wiedersehen mit Maggie und Negan in The Walking Dead: Dead City erwartet uns nächstes Jahr. Staffel 2 mit der Kakerlaken-Szene startet 2025. Dafür bekommen wir aber dieses Jahr noch neue Folgen der Daryl Dixon-Serie, die ebenfalls in ihre zweite Staffel startet.

