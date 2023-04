Umstrittene Sex and the City-Fortsetzung kehrt zurück: Hier ist der Trailer zu And Just Like That Staffel 2

Sex and the City geht weiter und weiter. Allerdings wird auch in And Just Like That Staffel eine der Hauptfiguren fehlen. Seht hier den Teaser-Trailer zu Fortsetzung.

Vor 25 Jahren startete Sex and the City. Die Hauptserie um die New Yorker Kolumnistin Carrie Bradshaw lief zwar "nur" 6 Staffeln, so richtig weg war die Reihe aber nie. Erst erschienen zwei Kinofilme, dann folgte 2021 die Sequel-Serie And Just Like That .... Eineinhalb Jahre nach der gemischt aufgenommenen ersten Staffel 1 geht der Ableger weiter.

Seht hier den Teaser-Trailer zu Staffel 2. Erfahrt außerdem, wann And Just Like That in Deutschland startet und warum auch diesmal nicht alle Ur-Stars dabei sind.

Der erste Teaser-Trailer zu And Just Like That Staffel 2

And Just Like That Staffel 2 - Teaser 1 (English) HD

Worum geht es in And Just Like That?

Carrie, Charlotte und Miranda verbindet seit vielen Jahrzehnten eine enge Freundschaft. Gemeinsam erleben sie die Höhen und Tiefen des Großstadtlebens in New York City. Die drei Frauen befinden sich mittlerweile in ihre 50ern und unterstützen sich gegenseitig beim Bestreiten dieses neuen Lebensabschnitts, der viele Veränderungen für sie bringt.

Charlotte muss weiterhin das stressige Familienleben meistern, während Miranda ihren Job an den Nagel gehangen hat und nochmal studiert. Carrie schrieb ihre Liebes- und Lebens-Erfahrungen einst in einer erfolgreichen Kolumne nieder. Nun entdeckt sie neue Medien für sich und bringt als Gast eines Podcasts ihre Erfahrungen der Welt näher. Dann aber schlägt ihr Leben eine unerwartete, neue Richtung ein.

Warum fehlte Samantha in And Just Like That?

Oben in der Handlung fehlt eine der Hauptfiguren: Kim Cattralls Samantha. Die Darstellerin lehnte eine Beteiligung an der Serie ab und führte unter anderem einen Gagen-Streit hinter den Kulissen als Grund an. So sagte Cattrall:

Es ist eine große Weisheit, zu wissen, wann genug genug ist. Ich wollte auch keine Kompromisse eingehen, was die Serie für mich war. Der Weg nach vorne schien klar.

Wann und wo läuft die Serie in Deutschland?

Cattrall schloss die Tür zum Franchise mit harten Worten . Die Abwesenheit der Figur erklärte die Serie leidlich zufriedenstellend mit einem Streit zwischen den Figuren. Lest hier mehr über die Begründung und was falsch an ihr ist . Auch in Staffel 2 ist Kim Cattrall nicht als Samantha dabei, obwohl sie und Carrie am Ende der vergangenen Season Frieden schlossen – allerdings nur per SMS.

Sky Deutschland hat in einer Pressemitteilung bereits bestätigt, dass auch Staffel 2 von And Just Like That exklusiv auf Sky und dem hauseigenen Streaming-Dienst WOW laufen wird. Ein exaktes Startdatum gibt es noch nicht. Bislang wurde lediglich der Juni 2023 als Zeitraum festgelegt.

