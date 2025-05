Unbedingt nach Eternauta bei Netflix streamen: Einer der besten Sci-Fi-Filme über Alien-Landungen

Seit mehreren Tagen steht die Science-Fiction-Serie Eternauta auf Platz 1 der Netflix-Charts. Wenn ihr einen Streaming-Tipp zum Weiterschauen sucht, haben wir hier einen ganz tollen Film für euch.

Mit Eternauta hat Netflix einen neuen Serien-Hit gelandet. Die argentinische Science-Fiction-Serie wartet mit einem endzeitlichen Szenario auf und erzählt in sechs eisigen Episoden von einer Gruppe Überlebender, die in Buenos Aires einer außerirdischen Bedrohung trotzen. Aktuell steht die Serie auf Platz 1 bei Netflix.

Wenn ihr bereits mit allen sechs Episoden durch seid, könnt ihr aufatmen. Eternauta geht definitiv mit einer 2. Staffel bei Netflix weiter. Bis dieses startet, wird jedoch noch einige Zeit ins Land ziehen. Deswegen haben wir uns bei dem Streamer umgeschaut und einen richtig starken Film über eine ungewöhnliche Alien-Invasion ausfindig gemacht.

Nach Eternauta bei Netflix: Darum geht's in dem ungewöhnlichen Science-Fiction-Film Arrival

Bei Arrival handelt es sich um ein spannendes Gegenstück zu den Geschehnissen von Eternauta. Trotz bedrohlicher Bilder nimmt die Alien-Invasion keine apokalyptischen Züge an, wenn man überhaupt von einer Invasion sprechen kann. Schnell ist nämlich klar, dass die Aliens keine Laserkanonen ausfahren, um die Erde zu erobern.

Hier könnt ihr den Trailer zu Arrival schauen:

Arrival - Trailer (Deutsch) HD

Doch was genau wollen sie dann? Das ist die große Frage, die Arrival nicht nur zu einem Sci-Fi-Film, sondern auch zu einem Mystery-Film macht. Es geht nicht um Kämpfe und Schlachten, sondern um Dialog. Um gegenseitiges Zuhören. Um Verständnis. Genau dafür wird die Linguistin Louise Banks (Amy Adams) zur Landungsstelle gerufen.

Banks ist ein Kommunikationsprofi, muss jedoch schnell feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, mit der fremden Spezies in Kontakt zu treten. Nicht zuletzt muss zuerst eine Vertrauensbasis geschaffen werden, was gar nicht so einfach ist, wenn die halbe Menschheit entrüstet, aber auch zitternd den Finger am Abzug hat.

Mit Arrival streamt ein nachdenklicher Gegenpol zur kriegerischen Alien-Action von Eternauta bei Netflix

Arrival ist einer der faszinierendsten Filme über die Ankunft von Aliens auf der Erde. Weil er den kriegerischen Auseinandersetzungen eloquent widerspricht und versucht, einen anderen Weg zu finden, um sich dem Fremden anzunähern – also dem, was man nicht kennt, was man versteht. Doch vielleicht ändert sich das.

Regisseur Denis Villeneuve, der ebenfalls hinter Blade Runner 2049 und den neuen Dune-Filmen steckt, hat mit Arrival einen äußerst nachdenklichen Film geschaffen, der sich mitunter selbst wie eine Meditation anfühlt. Vielleicht ist das genau das richtige nach den aufwühlenden Episoden der 1. Staffel von Eternauta bei Netflix.

Eternauta streamt seit dem 30. April 2025 bei Netflix. Arrival befindet sich dort schon länger im Streaming-Abo. Ihr könnt also direkt loslegen.