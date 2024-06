Unbekannter Western-Tipp mit Sean Connery: Jetzt erstmals uncut auf Blu-ray in Deutschland

Shalako war der einzige Western mit Sean Connery und ist heute weitestgehend vergessen. Jetzt erscheint der Film ungeschnitten auf Blu-ray als limitiertes Mediabook mit verschiedenen Covern.

Als James Bond wurde Sean Connery weltberühmt, er spielte aber später auch in vielen anderen Genres große Rollen. Der Westernfilm blieb mit Shalako aber eine absolute Ausnahme, die zudem im Fernsehen immer nur geschnitten ausgestrahlt wurde. Jetzt ist die Uncut-Version ab 5. Juli 2024 in Deutschland auf Blu-ray in HD mit zusätzlicher DVD verfügbar und kann bei Amazon mit vier verschiedenen Cover-Varianten als limitiertes Mediabook mit Bonusmaterial vorbestellt werden *.

Darum geht es in Shalako



In dem von Edward Dmytryk inszenierten Western verschlägt es eine Jagdgruppe europäischer Adliger um die junge Gräfin Irina (Brigitte Bardot) und den preußischen Offizier Baron von Hallstatt (Peter van Eyck) gegen Ende des 19. Jahrhunderts versehentlich in ein Apachenreservat. Es kommt zu einem tödlichen Gefecht, aber der erfahrene Trapper Shalako (Sean Connery) eilt zur Hilfe und überredet die Apachen, der Gruppe einen Tag Zeit zum Weiterziehen zu gewähren.

Doch von Hallstatt lehnt das Angebot arrogant ab und so wird die Gruppe zu Gejagten. Als sich der vermeintliche Führer Bosky Fulton (Stephen Boyd) als Bandit entpuppt und die Gruppe um Proviant und Pferde erleichtert, erscheint die Lage aussichtslos, doch erneut ist Shalako helfend zur Stelle, der sich selbst auch noch einem eigenen Zweikampf stellen muss.

Shalako: Star-Besetzung und Schnitte



Wie unter anderem Rotten Tomatoes aufzeigt, hat die auf einem Roman von Western-Autor Louis L'Amour basierende Produktion aus Großbritannien eher durchmischte Kritiken erhalten. Aufgrund seines Star-Ensembles, zu dem auch die aus Goldfinger bekannte Pussy-Galore-Darstellerin Honor Blackman, Monumentalfilm-Legende Jack Hawkins und Woody Strode gehören, gilt Shalako für viele Western-Fans dennoch als kultig. Dazu hat auch der zuweilen hohe Härtegrad des Films beigetragen, der laut Schnittberichte international zu Kürzungen führte.



In Deutschland war demnach wohl bereits die Kinofassung mit FSK 16 aus September 1968 zensiert, während es nachfolgende TV-Ausstrahlungen nur in einer geschnittenen Version im Free-TV zu sehen gegeben habe und es auf VHS noch mehr Schnitte gab. Erst die DVD-Premiere im Jahr 2020 sei wieder ungekürzt gewesen und habe die Fehlstellen, wie auch die neue Blu-ray-Version, deutsch untertitelt.

