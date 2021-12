"Unerträglich": Der zweitgrößte Netflix-Film 2021 mit Leonardo DiCaprio fällt bei der Kritik durch

Die ersten Kritiken zur kommenden Netflix-Satire Don't Look Up sind da. Trotz der vielen Stars wie Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence fallen viele Stimmen ziemlich negativ aus.

Nach dem Netflix-Hit Red Notice mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot legt der Streamingdienst bald nach. An Heiligabend kommt die schräge Satire Don't Look Up, die dank Stars wie Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und vielen mehr locker der zweitgrößte Netflix-Film 2021 ist.

Jetzt sind erste Kritiken zu Don't Look Up erschienen, die teilweise positiv sind. Überwiegend fallen die Stimmen aber ziemlich negativ aus und kritisieren vor allem den selbstgefälligen Ton und platten Holzhammer-Humor, der alle guten Absichten der Klimakatastrophen-Botschaft überdecken soll.

Positive Kritiken zu Netflix' Don't Look Up feiern die Stars

In einer der positiveren Kritiken zum neuen Film von Adam McKay lobt Richard Lawson in seinem Vanity Fair-Artikel die Besetzung des Netflix-Films:

[...] Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio vermitteln greifbar Alarmbereitschaft sowie Frustration und bewahren die grundlegende Menschlichkeit ihrer Charaktere, auch wenn der Film sie immer weiter ins Absurde führt.

Der Rest des Star-Ensembles – zu dem Cate Blanchett, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Rob Morgan, Tyler Perry, Mark Rylance und Meryl Streep gehören – geben ihr Bestes, aber es ist schwierig, mit McKays dünnen Charakteren viel anzufangen. Diese talentierten Schauspieler sind gezwungen, eher den Witz als jede Art von Wahrheit zu spielen. [...]

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Netflix' Don't Look Up:

Don't Look Up - Trailer (Deutsch) HD

In ihrer Kritik für Entertainment Weekly lobt Leah Greenblatt die Stars auch als positivste Eigenschaft von Don't Look Up:

Ehrlich gesagt reicht es fast aus, ihnen allen beim Herumlaufen zuzuschauen, wobei sie manische Panik bis Zen-Gelassenheit ausstrahlen, während McKay seine üblichen Meta-Tricks und Spielereien anwendet. Aber es ist schwer, sich nicht nach dem schlaueren Film zu sehnen, der er hätte sein können: Nicht nur ein verrückter Einblick, sondern ein tiefer, wahrer Blick in den Abgrund.

Netflix' Don't Look Up fällt in vielen Kritiken durch

In der Hollywood Reporter-Kritik beschreibt David Rooney die Satire gleich im ersten Absatz ganz schön vernichtend:

[...] Eine zynische, unerträglich selbstgefällige Satire voller Stars, die vorgibt, die politische und mediale Unaufmerksamkeit gegenüber der Klimakrise zu kommentieren, sie aber in Wirklichkeit nur trivialisiert. [...]



Für The Wrap schreibt Alonso Duralde, dass der Netflix-Film als humorvoll gemeinte Satire so gut wie nie witzig ist:

Ein Running Gag mit Snacks ist der einzige richtige Lacher, den Don’t Look Up über seine schier endlose Laufzeit aufbringen kann.

© Netflix Don't Look Up

Im Fazit der Slash Film-Kritik von Chris Evangelista wird der Blockbuster über eine globale Katastrophe selbst als Katastrophe beschrieben:

Das ist eine hohle Zeit- und Talentverschwendung; eine Komödie, deren Humor darin besteht, einfach mit dem Finger auf etwas zu zeigen und widerlich zu kichern. Wir als Gesellschaft verdienen nicht nur bessere Führungskräfte. Wir verdienen auch bessere Satire.

Ab dem 24. Dezember könnt ihr euch selbst von Don't Look Up überzeugen. Dann ist die starbesetzte Satire bei Netflix als Stream verfügbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Freut ihr euch noch auf Don't Look Up?